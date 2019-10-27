Мигрантам из Узбекистана помогли вернуться на Родину - МИД

Были проконсультированы 67 граждан, обратившихся с различными вопросами, получены заявки на оформление сертификата на возвращение на родину от 34 соотечественников, 20 документов для оформления свидетельства о рождении.

ТАШКЕНТ, 27 окт - Sputnik. В связи с обращениями граждан Узбекистана Генконсульство республики в г. Ростове-на-Дону (Россия) провело выездной прием в Астраханской области, сообщается на сайте МИД.

Были проконсультированы 67 граждан, обратившихся с различными вопросами, получены заявки на оформление сертификата на возвращение на родину от 34 соотечественников, 20 документов для оформления свидетельства о рождении. Также оказана помощь по различным вопросам 16 согражданам.

Представитель Генконсульства посетил Центр временного содержания иностранных граждан, в котором за нарушение режима пребывания и осуществление трудовой деятельности без разрешения на работу находились 50 узбекских граждан, 11 из которых переданы сертификаты на возвращение в Узбекистан.

Консул Хужабахлил Асамов вместе с руководителем узбекской диаспоры Баходиром Аминовым посетил Харабалинской район, где, по информации, находились 25 граждан Узбекистана, у которых работодатель изъял паспорта и не выплачивал зарплату. В результате проведенной работы документы были возвращены и деньги выплачены, а соотечественники отправлены на родину.

В ходе поездки были выявлены и другие нарушения, в связи с чем Генконсульство намерено обратиться к соответствующим органам власти Астраханской области с просьбой о проведении проверочных мероприятий.

Консульско-правовой департамент напоминает, что граждане Узбекистана, находящиеся на территории Северо-Кавказского федерального округа (Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия, Ставропольский край, Чеченская Республика,) и Южного федерального округа России (Республика Адыгея, Астраханская область, Волгоградская область, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Ростовская область), могут в необходимых случаях обратиться в Генеральное консульство нашей страны в г.Ростове-на-Дону по телефону: +7-863-285-50-57.