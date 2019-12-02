Узбекистанцам компенсируют часть расходов на трудоустройство за границей

Страховая компания "Узагросугурта" и узбекский Микрокредитбанк подписали меморандум о сотрудничестве по поддержке граждан республики, выезжающих для трудоустройства в другие страны.

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Трудовые мигранты из Узбекистана смогут получать на родине микрозаймы в размере двух миллионов сумов (порядка 200 долларов) для компенсации расходов, связанных с трудоустройством за границей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство занятости и трудовых отношений республики.

По данным пресс-службы, местная страховая компания "Узагросугурта" и узбекский Микрокредитбанк подписали меморандум о сотрудничестве по поддержке граждан РУз, выезжающих для трудоустройства в другие страны.

"Документ предусматривает предоставление микрозаймов гражданам, уезжающим в трудовую миграцию, на сумму 2 миллиона сумов сроком на один год для оплаты расходов, связанных с трудоустройством за рубежом", — сказал представитель министерства.

Он отметил, что кредиты будут выдаваться трудовым мигрантам, зарегистрированным в единой базе министерства Labour-migration.

Минзанятости также подписал меморандум с компанией "Узагросугурта" о выделении единовременных субсидий в размере 50 тысяч сумов (около пяти долларов) на покрытие суммы страховой премии по страхованию жизни и здоровья граждан в период временной работы за рубежом.

Единая база данных Labor-migration, содержащая данные по внешней трудовой миграции, начала действовать в Узбекистане с 1 октября. В системе также есть информация о правилах пребывания, условиях труда, социальном и жилищно-бытовом обеспечении в стране трудоустройства, правовых аспектах заключения трудовых договоров с иностранными работодателями, а также мерах финансовой поддержки, предусмотренных законодательством.

По официальным данным, на сегодняшний день на заработках за пределами республики с населением около 33,5 миллиона человек находятся 2,6 миллиона человек (около 20% экономически активного населения), в том числе порядка двух миллионов — в России.