Узбекистанцам компенсируют часть расходов на трудоустройство за границей

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Трудовые мигранты из Узбекистана смогут получать на родине микрозаймы в размере двух миллионов сумов (порядка 200 долларов) для компенсации расходов, связанных с трудоустройством за границей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство занятости и трудовых отношений республики.
"Документ предусматривает предоставление микрозаймов гражданам, уезжающим в трудовую миграцию, на сумму 2 миллиона сумов сроком на один год для оплаты расходов, связанных с трудоустройством за рубежом", — сказал представитель министерства.
Он отметил, что кредиты будут выдаваться трудовым мигрантам, зарегистрированным в единой базе министерства Labour-migration.
Минзанятости также подписал меморандум с компанией "Узагросугурта" о выделении единовременных субсидий в размере 50 тысяч сумов (около пяти долларов) на покрытие суммы страховой премии по страхованию жизни и здоровья граждан в период временной работы за рубежом.
По официальным данным, на сегодняшний день на заработках за пределами республики с населением около 33,5 миллиона человек находятся 2,6 миллиона человек (около 20% экономически активного населения), в том числе порядка двух миллионов — в России.