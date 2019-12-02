21:28 02 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.74
  • EUR10465.04
  • USD9494.68
Поиск
Посетитель в многофункциональном миграционном центре Москвы близ деревни Сахарово

Узбекистанцам компенсируют часть расходов на трудоустройство за границей

© Sputnik / Максим Блинов
Миграция
Получить короткую ссылку
196 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/653/07/6530704.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20191202/12924219/Uzbekistantsam-kompensiruyut-chast-raskhodov-na-trudoustroystvo-za-granitsey.html

Страховая компания "Узагросугурта" и узбекский Микрокредитбанк подписали меморандум о сотрудничестве по поддержке граждан республики, выезжающих для трудоустройства в другие страны.

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Трудовые мигранты из Узбекистана смогут получать на родине микрозаймы в размере двух миллионов сумов (порядка 200 долларов) для компенсации расходов, связанных с трудоустройством за границей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство занятости и трудовых отношений республики.

Студенты в аудитории
Sputnik / Виталий Аньков
В РФ хотят упростить трудоустройство студентам-очникам из Узбекистана
По данным пресс-службы, местная страховая компания "Узагросугурта" и узбекский Микрокредитбанк подписали меморандум о сотрудничестве по поддержке граждан РУз, выезжающих для трудоустройства в другие страны.

"Документ предусматривает предоставление микрозаймов гражданам, уезжающим в трудовую миграцию, на сумму 2 миллиона сумов сроком на один год для оплаты расходов, связанных с трудоустройством за рубежом", — сказал представитель министерства.

Он отметил, что кредиты будут выдаваться трудовым мигрантам, зарегистрированным в единой базе министерства Labour-migration.

Минзанятости также подписал меморандум с компанией "Узагросугурта" о выделении единовременных субсидий в размере 50 тысяч сумов (около пяти долларов) на покрытие суммы страховой премии по страхованию жизни и здоровья граждан в период временной работы за рубежом.

Рабочие на строящемся объекте
CC0 / Unsplash / Guilherme Cunha
В Узбекистане начала действовать Единая база мигрантов
Единая база данных Labor-migration, содержащая данные по внешней трудовой миграции, начала действовать в Узбекистане с 1 октября. В системе также есть информация о правилах пребывания, условиях труда, социальном и жилищно-бытовом обеспечении в стране трудоустройства, правовых аспектах заключения трудовых договоров с иностранными работодателями, а также мерах финансовой поддержки, предусмотренных законодательством.

По официальным данным, на сегодняшний день на заработках за пределами республики с населением около 33,5 миллиона человек находятся 2,6 миллиона человек (около 20% экономически активного населения), в том числе порядка двух миллионов — в России.

Теги:
трудоустройство, Экономика, Узбекистанцы, Узбекистан, Мигранты, трудовая миграция, миграция



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Самые яркие кадры ноября от Sputnik – фотолента
Турнир MMA среди мигрантов в Москве: как выступили узбекистанцы
Узбекистанца вынесли с ринга после боя с таджикским бойцом MMA — видео
Судейская карьера Равшана Ирматова в цифрах
Один в поле воин: пять рекордов арбитра Равшана Ирматова

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться