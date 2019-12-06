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Как в Швеции планируют легализовать узбекских трудовых мигрантов

Sputnik/RUPTLY
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20191206/12959018/Kak-v-Shvetsii-planiruyut-legalizovat-uzbekskikh-trudovykh-migrantov-.html

В королевстве с тревогой наблюдают за ростом в стране числа нелегальных узбекских трудовых мигрантов. Шведская и узбекская сторона обсудили возможности их легализации.

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. Узбекские власти рассматривают вопрос открытия официального офиса Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана в Стокгольме. Об этом стало известно в ходе брифинга в Министерстве труда и занятости Узбекистана. 

Открытие запланировано уже на будущий год.

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Как стало известно, узбекский министр занятости и труда встретился с послом Швеции в Узбекистане Ингрид Терсман, с которой и были обсуждены детали данного вопроса.

Посол Швеции подчеркнула, что королевство с тревогой следит за ростом в стране числа нелегальных узбекских трудовых мигрантов. Шведские официальные лица, по ее словам, обдумывают и рассматривают возможности их легализации. Наиболее приемлемым вариантом отмечена возможность открытия в Стокгольме официального представительства Узбекского агентства по внешней трудовой миграции.

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Как заключил замминистра труда Баходир Умурзаков, предложение шведской стороны было доведено до министерства иностранных дел Узбекистана. И, как уже стало известно, узбекская сторона прорабатывает вопрос открытия в будущем году официального представительства агентства на территории королевства.

Теги:
Министерство труда Узбекистана, Агентство по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана, легализация, трудовая миграция, трудовые мигранты, узбеки, Швеция



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