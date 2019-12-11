В Челябинской области иностранцам запрещают работать водителями

Постановление принято в целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок в Челябинской области.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. В Челябинской области с 1 января 2020 года введен запрет на работу иностранных граждан водителями автобусов и такси, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Установить запрет на 2020 год на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Челябинской области иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности… регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении, перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении", - говорится в постановлении.

Примечательно, что постановление принято в целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок в Челябинской области.

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Напомним, в сентябре в Приморье иностранцам запретили работать водителями городских и пригородных автобусов, трамваев, троллейбусов и такси.

Теперь рабочих мест могут лишиться более еще больше иностранцев, получивших ранее патент на работу.