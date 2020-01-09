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Пограничный пункт, архивное фото

Вымогательство на КПП: МИД Узбекистана комментирует жалобы граждан

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Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20200109/13181928/Vymogatelstvo-na-KPP-MID-Uzbekistana-kommentiruet-zhaloby-grazhdan.html

Консульско-правовой департамент напоминает, что граждане Узбекистана, находящиеся на территории Казахстана, могут в необходимых случаях обратиться в посольство Узбекистана в Нур-Султане.

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана прокомментировало жалобы, поступающие от граждан, которые пересекают границу Узбекистана и Казахстана через КПП "Тажен". Речь, в частности, о случаях вымогательства.

Как отметили в пресс-службе ведомства, посольство в Нур-Султане выясняет обстоятельства жалоб узбекистанцев на вымогательства за "беспроблемное" пересечение границы. 

"В связи с неоднократными обращениями граждан Узбекистана о том, что на контрольно-пропускном пункте "Тажен" (Казахстан) неизвестные лица вымогают деньги якобы за "беспроблемное" пересечение границы, посольство нашей страны в Нур-Султане и генеральное консульство в Актау предпринимают ряд дипломатических шагов для выяснения совместно с казахстанской стороной всех обстоятельств и решения проблемы," – говорится в сообщении МИД.

Меняются границы одного из регионов республики >>

Консульско-правовой департамент напоминает, что граждане Узбекистана, находящиеся на территории Казахстана, могут в необходимых случаях обратиться в посольство Узбекистана в Нур-Султане.

Теги:
госграница, Казахстан, Вымогательство, МИД Узбекистана



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