Вымогательство на КПП: МИД Узбекистана комментирует жалобы граждан

Консульско-правовой департамент напоминает, что граждане Узбекистана, находящиеся на территории Казахстана, могут в необходимых случаях обратиться в посольство Узбекистана в Нур-Султане.

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана прокомментировало жалобы, поступающие от граждан, которые пересекают границу Узбекистана и Казахстана через КПП "Тажен". Речь, в частности, о случаях вымогательства.

Как отметили в пресс-службе ведомства, посольство в Нур-Султане выясняет обстоятельства жалоб узбекистанцев на вымогательства за "беспроблемное" пересечение границы.

"В связи с неоднократными обращениями граждан Узбекистана о том, что на контрольно-пропускном пункте "Тажен" (Казахстан) неизвестные лица вымогают деньги якобы за "беспроблемное" пересечение границы, посольство нашей страны в Нур-Султане и генеральное консульство в Актау предпринимают ряд дипломатических шагов для выяснения совместно с казахстанской стороной всех обстоятельств и решения проблемы," – говорится в сообщении МИД.

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Консульско-правовой департамент напоминает, что граждане Узбекистана, находящиеся на территории Казахстана, могут в необходимых случаях обратиться в посольство Узбекистана в Нур-Султане.