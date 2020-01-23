В Москве мигранты получат консультации опытных юристов

Как сообщили в Федерации мигрантов России, специалисты разберут типовые ошибки иностранных граждан в РФ.

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Президент Федерации мигрантов России (ФМР) Вадим Коженов 16 февраля в Сахаровском центре расскажет мигрантам о наиболее острых проблемах, с которыми они могут столкнуться в РФ.

"Иностранные граждане получат бесплатные консультации по вопросам миграционного и трудового законодательства РФ. Опытные юристы подскажут, как правильно действовать в сложных правовых вопросах", — говорится в сообщении пресс-службы ФМР.

Специалисты разберут типовые ошибки иностранных граждан в России.

Встреча начнется в 12.00. Сахаровский центр, напомним, находится по адресу: Москва, Земляной вал, 57, строение 6 (станция метро "Курская").

Количество мест ограничено, отметили в ФМР. Для регистрации можно звонить по номерам: +7 (495) 778 32 88, +7 (963) 997 42 10, +7 (926) 130 75 00. Или написать по электронную почту info@fmr-online.ru.