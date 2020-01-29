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Рабочие на строящемся объекте

Узбекским мигрантам выплатили за рубежом почти $580 тыс. долгов по зарплате

© CC0 / Unsplash / Guilherme Cunha
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20200129/13333216/Uzbekskim-migrantam-za-rubezhom-vyplatili-pochti-580-tys-dolgov-po-zarplate.html

Содействие соотечественникам в этом вопросе оказали представительства Агентства по внешней миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Работающие за рубежом граждане Узбекистана в 2019 году получили долги по зарплате на общую сумму 578 564 доллара США, сообщили в Агентстве информации и массовых коммуникаций. Там прошла пресс-конференция с участием представителей Агентства по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений, а также Министерства иностранных дел Узбекистана.

"Зарубежными представительствами Агентства по вопросам внешней трудовой миграции в 2019 году 20 934 узбекским трудовым мигрантам оказаны консультативные услуги и 830 — юридическая помощь. Также с иностранных работодателей была взыскана задолженность по заработной плате трудовых мигрантов в размере 578 564 доллара США. Три тысячи 323 человека, по разным причинам попавшие в тяжелую ситуацию, возвращены на родину", — говорится в публикации.

На пресс-конференции было отмечено, что желающим уехать в другие страны на заработки предлагаются льготные микрозаймы для оплаты расходов, связанных с оформлением полисов по страхованию жизни и здоровья, необходимых для трудоустройства, с возможным отказом в выдаче патента или другого разрешения на работу.

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Кроме того, уже в этом году нуждающимся в улучшении жилищных условий трудовым мигрантам будет выделено 3 462 квартиры в многоэтажных домах.

На сегодняшний день Агентство по вопросам внешней трудовой миграции имеет конкретные соглашения с 60 работодателями и агентствами занятости, которые в организованном порядке обеспечивают работой граждан Узбекистана в России, Польше, Турции, Латвии, ОАЭ, Болгарии, Казахстане, Кувейте.

Также частные агентства занятости заключили договоры более чем со 170 работодателями в России, Турции, Болгарии, Латвии, Литве, ОАЭ, Польше, Японии, Беларуси, Эстонии, Хорватии, Казахстане, Украине, Чехии, Великобритании, Португалии, Греции, Германии, Израиле, Катаре, Омане, США.

Теги:
Министерство занятости и трудовых отношений, Россия, Узбекистан, трудовые мигранты, Мигранты



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