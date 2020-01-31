Дипломаты проверили сообщения о забастовке узбекских мигрантов в Петербурге

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Генеральное консульство Узбекистана в Санкт-Петербурге проверило публикации в соцсетях о забастовке мигрантов, в том числе граждан РУз, работающих в одной из компаний Северной столицы России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.
А лица, заключившие трудовой договор после 1 января 2020 года, не получат в связи с сокращением объема работ.
"Двадцать восьмого января представители компании встретились с руководителями бригад и подразделений и разъяснили всю ситуацию. Конфликт улажен, и все рабочие вернулись к своим обязанностям", — говорится в публикации.
Напомним, граждане Узбекистана, находящиеся на территории Северо-Западного федерального округа России, могут при необходимости обращаться в Генконсульство родной страны в Санкт-Петербурге по номеру +7 (965) 029 41 49.