Дипломаты проверили сообщения о забастовке узбекских мигрантов в Петербурге

Сотрудники Генконсульства Узбекистана в Северной столице России встретились с представителями компании, в которой произошел инцидент.

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Генеральное консульство Узбекистана в Санкт-Петербурге проверило публикации в соцсетях о забастовке мигрантов, в том числе граждан РУз, работающих в одной из компаний Северной столицы России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.

Выяснилось, что инцидент произошел 27 января из-за неверного толкования условий оплаты труда. Представители компании, название которой МИД не озвучил, рассказали дипломатам, что все иностранцы, принятые на работу до 1 января 2020 года, после 11 месяцев сотрудничества получат дополнительную оплату в размере месячного оклада в качестве премии.

А лица, заключившие трудовой договор после 1 января 2020 года, не получат в связи с сокращением объема работ.

"Двадцать восьмого января представители компании встретились с руководителями бригад и подразделений и разъяснили всю ситуацию. Конфликт улажен, и все рабочие вернулись к своим обязанностям", — говорится в публикации.

Напомним, граждане Узбекистана, находящиеся на территории Северо-Западного федерального округа России, могут при необходимости обращаться в Генконсульство родной страны в Санкт-Петербурге по номеру +7 (965) 029 41 49.