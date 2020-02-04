МВД России подготовило законопроект о депортации больных мигрантов

В настоящее время в России нет такого закона, и в правительстве страны считают, что его отсутствие негативно влияет на санитарно-эпидемиологическую обстановку и гигиеническую безопасность россиян.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Министерство внутренних дел России подготовило законопроект о порядке выдворения из страны иностранцев, страдающих опасными заболеваниями. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу правительства и текст документа.

Речь идет о списке из 16 вирусов, который ранее утвердил Кабмин страны. В перечень вошли коронавирус, чума, холера, туберкулез, ВИЧ, сибирская язва.

Помимо МВД, решение о выдворении из РФ будет приниматься Министерством здравоохранения, Федеральной службой безопасности и органами санитарно-эпидемиологического надзора, которые будут также ответственны за выполнение Россией международных договоров в части депортации больных граждан. Порядок депортации будет определяться указанными ведомствами совместно с Министерством юстиции.

По данным издания, в случае депортации таких граждан за пределы РФ им необходимо предоставить лечение, сопровождение и перевозку. Кроме того, необходимо разработать требования по соблюдению мер гигиены, правил поведения в общественных местах такими гражданами и должностными лицами.

В настоящее время в России нет такого закона, и в правительстве страны считают, что его отсутствие негативно влияет на санитарно-эпидемиологическую обстановку и гигиеническую безопасность россиян.

Документ будет представлен правительству в марте, в мае его внесут в Госдуму.