В РФ готовится новая миграционная стратегия — основные предложения

Президент России Владимир Путин поручил до марта 2021 года представить обновленную миграционную программу. В частности, предлагается ввести три порядка предоставления гражданства, а также исключить положение о временно проживании.

МОСКВА, 8 мар - Sputnik. Президент России поручил за год разработать новую миграционную концепцию страны. Соответствующее распоряжение главы государства размещено на сайте Кремля.

Новый документ станет частью реализуемой Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019 – 2025 годы.

"Администрации Президента РФ организовать в рамках деятельности рабочей группы по реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019 – 2025 годы работу по реформированию миграционных режимов и института гражданства Российской Федерации на основе предложений, подготовленных названной рабочей группой", — говорится в документе.

В частности, в приложениях к поручению указано, что в нынешнем виде миграционные правила недостаточно унифицированы и во многих пунктах малопонятны. Кроме того, внедрение цифровых технологий в этой сфере пока остается низким.

Между тем, созданная для решения этой задачи рабочая группа предложила сделать вид на жительство основным миграционным статусом в РФ, исключив временное проживание как отдельный миграционный статус.

Кроме того, предлагается установить три вида порядка приема в гражданство РФ: общий, упрощенный и особый. Причем, первые два подразумевают обязательное знание русского языка на необходимом уровне, а также отсутствие социально-конфликтных ситуаций во время проживания в РФ. Помимо этого, упрощенный порядок не распространяется на принятие в гражданство исключительно по экономическим критериям. В особых случаях решение о выдаче российского паспорта тому или иному лицу может утвердить президент на основе выводов специальной Комиссии.

В Узбекистане также разработан и одобрен парламентом закон "О гражданстве" в новой редакции. Он также подразумевает четкий порядок принятия в гражданство страны на основании четырех видов процедур: естественного, общего, упрощенного и особого. Отдельной категорией в данном положении стали лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Узбекистана с 1 января 1995 года. Они смогут получить узбекский паспорт по упрощенной схеме. Согласно новым положениям стать гражданами республики смогут не менее 50 тысяч человек.