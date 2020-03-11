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Весенние полевые работы на полях

Вместо граждан КНР на сельхозработы в ЕАО приедут узбекистанцы

© Sputnik / Виталий Тимкив
Миграция
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (195)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20200311/13642369/Vmesto-grazhdan-KNR-na-selkhozraboty-v-EAO-priedut-uzbekistantsy.html

Посевная в этом году будет проходить в непростых условиях, а работать придется мигрантам и выпускникам из Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. Работники из КНР не смогут в этом году приехать на полевые работы в Еврейскую автономную область из-за коронавируса. Вместо них на работу заступят мигранты из Узбекистана, информирует правительство региона.

К ним также присоединятся выпускники сельскохозяйственных учебных заведений республики.

"На весенние полевые работы в ЕАО планировали привлечь 1 323 человека из КНР. Из-за карантина квоты на привлечение иностранной рабочей силы не будут востребованы", - говорится в сообщении.

По словам врио губернатора региона Ростислава Гольдштейна, посевная в этом году будет проходить в непростых условиях. Кроме ситуации с закрытием границ из-за коронавируса, области необходимо решать вопрос с последствиями наводнения 2019 года, из-за которого осенние полевые работы не были завершены в запланированном агротехническом режиме.

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Общая посевная площадь сельхозкультур в области составит 166 тысяч гектаров, из них 150 тысяч отведено под сою. 

Напомним, число заболевших пневмонией превысило 117 тысяч человек. Число скончавшихся - 4 292, вылечившихся - более 65 тысяч.

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Первое место по количеству заболевших занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Италия и Иран.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (195)
Теги:
коронавирус, Сельское хозяйство, Сельхозпродукция, трудовая миграция, миграция, трудовые мигранты, Мигранты, мигрант, Россия, Россия, Узбекистанцы, Узбекистан, Узбекистан



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