Кто в первую очередь попадет на чартеры из РФ в Узбекистан - ответ дипмиссии

На чартерные рейсы, в первую очередь, допускаются граждане, имеющие проблемы со здоровьем, маленькие дети, беременные женщины, пожилые, а также граждане, которые приобрели билеты на ранее отмененные регулярные рейсы.

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. Посольство Узбекистана в РФ обратилось к соотечественникам, которые в связи с закрытием государственных границ не могут вернуться на родину.

В диппредставительство поступают многочисленные вопросы, касательно организации чартерных рейсов для вывоза узбекских граждан из России. В социальных сетях распространяются видеоролики соотечественников, которые недовольны организацией процесса возвращения домой.

В этой связи в посольстве пояснили, что на сегодняшний день в онлайн-списке (составленном Консульским отделом посольства) числятся 55 тыс человек, желающих вернуться на родину. Такие же списки составляются в регионах России Генеральными консульствами Узбекистана, в них включены ориентировочно 10 тыс граждан. При этом, только 11-12 мая этого года 14 тыс узбекистанцев обратились в посольство с этими вопросами.

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В Посольстве заявили, что в настоящее время все усилия направлены на обеспечение скорейшего вывоза граждан республики из России. Сформирован Оперативный штаб для постоянной работы с соотечественниками.

На чартерные рейсы, в первую очередь, допускаются граждане, имеющие проблемы со здоровьем, маленькие дети, беременные женщины, пожилые, а также граждане, которые приобрели билеты на ранее отмененные регулярные рейсы.

В этой связи, в посольстве просят с пониманием отнестись к этим правилам и предоставить дипломатам подтверждающие документы.

В последние дни у зданий посольства и Консульского отдела начали скапливаться сограждане, желающие вылететь в Узбекистан чартерными рейсами. Это повышает риск заражения коронавирусной инфекцией.

Посольство ведет запись граждан для вывоза из России исключительно в рамках своего консульского округа (Центральный федеральный округ). Соотечественники, находящиеся в регионах России, могут обратиться в соответствующие Генеральные консульства Узбекистана:

- Генконсульство Узбекистана в г.Санкт-Петербурге - Северо-Западный федеральный округ. e-mail: gkruspb@mail.ru +78126010628, в Telegram, Whatsapp, Viber, Imo +998909942747;

- Генконсульство Узбекистана в г.Ростове-на-Дону – Южный федеральный округ и Северо-Кавказский федеральный округ. e-mail: uzbek.rnd@mail.ru; rostov@mfa.uz +7 863 2855057;

- Генконсульство Узбекистана в г.Казани – Приволжский федеральный округ. e-mail: kazan@mail.ru +7 843 5265565; +7 843 5265563;

- Генконсульство Узбекистана в г.Екатеринбурге – Уральский Федеральный округ. uzgenconsul-eka@mail.ru abdusalomx@yahoo.com Тел.: + 7 (343) 2723133; +7 965 5194222;

- Генконсульство Узбекистана в г.Новосибирске – Сибирский федеральный округ. e-mail: consul2011@inbox.ru 8(383)2460485, 2460484, 2460463, 2460464;

- Генконсульство Узбекистана в г.Владивостоке – Дальневосточный федеральный округ. e-mail: gkuzvlv@mail.ru +74232604808; +74232604800.

Посольство понимает и разделяет обеспокоенность находящихся в России узбекистанцев, а также их желание вернуться на Родину к близким и родным.

Дипмиссия осведомлена о финансовых трудностях, с которыми сталкиваются наши соотечественники в России, в связи с чем начала выплату единовременной материальной помощи нуждающимся гражданам в рамках проекта "Мехр".