МВД России автоматически продлит трудовые патенты для мигрантов

Министерство внутренних дел РФ повторно разъяснило указ президента Владимира Путина, регулирующий правовое положение иностранных граждан в стране в период пандемии коронавируса.

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Трудовые патенты для работающих в России иностранцев, срок действия которых закончился после 15 марта, автоматически продлеваются на 93 дня. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел РФ.

"В случае окончания срока действия патента в период с 15 марта по 15 июня 2020 года, он автоматически продлевается на 93 дня. Производить какие-либо оплаты для продления срока действия патента не требуется. Требования работодателей об уплате иностранными гражданами авансового платежа являются необоснованными", — говорится публикации.

Иностранцы без патента могут работать в этот период без его оформления.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции. В соответствии с документом, в течение срока временного пребывания, временного или постоянного проживания для иностранных граждан, у которых он истекает в период с 15 марта 2020 года по 15 июня 2020 года, приостановлено до окончания указанного 90-дневного периода.

Иностранцам в эти три месяца не нужно продлевать документы о временном пребывании (включая продление виз) в РФ, сроки постановки на учет по месту пребывания, сроки временного и постоянного проживания (включая продление вида на жительство), сроки действия разрешений на работу, патентов и иных разрешительных документов.