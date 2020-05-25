МВД России автоматически продлит трудовые патенты для мигрантов

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Трудовые патенты для работающих в России иностранцев, срок действия которых закончился после 15 марта, автоматически продлеваются на 93 дня. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел РФ.
"В случае окончания срока действия патента в период с 15 марта по 15 июня 2020 года, он автоматически продлевается на 93 дня. Производить какие-либо оплаты для продления срока действия патента не требуется. Требования работодателей об уплате иностранными гражданами авансового платежа являются необоснованными", — говорится публикации.
Иностранцы без патента могут работать в этот период без его оформления.
Иностранцам в эти три месяца не нужно продлевать документы о временном пребывании (включая продление виз) в РФ, сроки постановки на учет по месту пребывания, сроки временного и постоянного проживания (включая продление вида на жительство), сроки действия разрешений на работу, патентов и иных разрешительных документов.