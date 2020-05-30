В РФ предложили создать специальное приложение для мигрантов — мнение эксперта

Цифровой профиль должен будет содержать всю информацию о социально-правовом статусе человека, биометрические данные, сведения о здоровье, криминальное прошлое или его отсутствие.

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Специальное приложение для мигрантов уравняет контроль за гражданами, заявил РИА Новости глава аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.

Ранее эксперты предложили Министерству внутренних дел России создать цифровой профиль мигранта в специальном приложении, которое иностранные граждане должны будут установить на свои смартфоны. Он должен будет содержать всю информацию о социально-правовом статусе человека, биометрические данные, сведения о здоровье, криминальное прошлое или его отсутствие. Приложение предварительно предлагается назвать "Мигрант". Оно может быть обязательным для всех приезжих.

"Инициатива интересная. Если приложение устанавливается добровольно, то одним больше, одним меньше — разницы нет. Если оно обязательно к установке, выходит, есть функционал, который невозможно обеспечить без приложения", — сказал Поярков.

"На ум приходит онлайн-трекинг и прочий сбор персональных данных. Многие граждане России уже установили себе приложение "Госуслуги", у которого не вполне очевидный функционал и возможны многие скрытые функции", — отметил эксперт.

Он предположил, что МВД хочет уравнять уровень контроля за гражданами и мигрантами.

При этом, по его мнению, в целом идея создания приложения со специальными сервисами будет не очень популярна. Эксперт отметил, что "цифровые сервисы уже давно мигрируют из собственных приложений в привычную для пользователей среду — мессенджеры и соцсети, предоставляя услуги через чат-ботов и виртуальных ассистентов".