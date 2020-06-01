Продукты и вакансии: какую гумпомощь получили мигранты в России

В мае 2020 года в колл-центре Федерации мигрантов России (ФМР) было зафиксировано рекордное количество обращений с просьбой о помощи.

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. За май свыше 10 тысяч иностранных граждан, оказавшихся в затруднительном материальном положении, получили помощь от Федерация мигрантов России.

В мае 2020 года в колл-центре Федерации мигрантов России (ФМР) было зафиксировано рекордное количество обращений с просьбой о помощи. Сотрудники горячей линии обработали свыше 15 тысяч звонков и несколько тысяч обращений в социальных сетях.

Согласно Указу Президента РФ от 18.04.2020 N 274 "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в период карантинных мер мигранты могут не оформлять необходимые документы, но несмотря на облегчающие обстоятельства, большой поток обращений мигрантов также был связан с потерей работы и, как следствие, отсутствием средств к пропитанию для всей семьи.

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В целях содействия помощи иностранным гражданам, вынужденно прибывающим в России, колл-центр ФМР начал принимать заявки от работодателей, заинтересованных в новых сотрудниках. В результате совместных активных действий, Федерацией мигрантов России было решено запустить собственный раздел по поиску вакансий для трудовых мигрантов, где иностранные граждане смогут найти для себя подходящие предложения о работе в различных регионах России по десяти направлениям: строительство и ремонт; общественное питание; транспорт, логистика, склады; сельское хозяйство; коммунальное хозяйство; производство и промышленность; розничная торговля; охрана и безопасность; гостиницы и туризм; рабочий персонал.

Помимо этого, организована доставка продуктовых наборов мигрантам. Воспользоваться услугой можно через специальную форму заявки.

Федерации мигрантов России удалось собрать необходимую сумму денежных средств для оказания гуманитарной помощи нуждающимся, благодаря самим же иностранным гражданам и неравнодушным россиянам. За май более 10 тысяч мигрантов смогли получить продукты питания в виде крупы, муки, чая, сахара, масла, макаронных изделий, картофеля и сгущенки.

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Колл-центр ФМР начал осуществлять свою деятельность в январе 2020 года в рамках проекта по оказанию содействия в социальной адаптации и интеграции трудовых мигрантов, реализуемого с использованием гранта Президента Российской Федерации. Попавшие в затруднительное положение мигранты могут обращаться за помощью на официальных страницах ФМР в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, а также по телефонам: +7 (495) 778-3288; +7 (963) 997-4210; +7 (926) 130-7500.

Горячая линия работает с 8.00 до 22.00 по будням и с 9.00 до 21.00 в выходные дни.

Напомним: 14 мая текущего года Посольство Республики Узбекистан в Российской Федерации запустило проект "Мехр" – общая сумма материальной помощи на конец мая составила около 5 млн рублей.

Помимо этого, общественному фонду "Мехр-шафкат ва саломатлик" при Министерстве здравоохранения Узбекистана меценат Алишер Усманов выделил 20 миллионов долларов на борьбу с пандемией в республике.

Международный фонд миллиардера Фаттаха Шодиева, уроженца Джизакской области Узбекистана, в рамках социального проекта Минюста "Мы вместе", направил гуманитарную помощь из продуктов питания и медицинских средств для 1,5 тысячи малоимущих семей в республике в связи с распространением коронавируса COVID-19. Капитан футбольной сборной Одил Ахмедов отправил В Наманган лекарства на 600 млн сумов.

Кроме этого, в священный месяц Рамадан, для студентов из Узбекистана было организовано горячее питание. К процессу привлекли около 20 волонтеров: они готовили, развозили еду и продукты питания.