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Чартерный рейс из Ташкента в Москву перенесен на 15 июля

© Sputnik / Георгий Зимарев
Миграция
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Sputnik Узбекистан
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Принимаются к зачету только билеты а/к "Уральские авиалинии" с доплатой до суммы 400 евро. Оплату необходимо производить в наличной форме узбекскими сумами или онлайн по карте VISA/Mastercard.

ТАШКЕНТ, 14 июл - Sputnik. В Консульском отделе посольства РФ в Узбекистане сообщили о том, что чартерный рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" №SVR8462 сообщением Ташкент — Москва, запланированный ранее на 16 июля, вылетает 15 июля 2020 года в 23.25 (по местному времени). Купить билеты можно только в аэропорту перед вылетом.

Как информируют в авиакомпании, стоимость билета — 400 евро (детских скидок нет, скидка для младенцев до 2 лет без предоставления места - 90% от тарифа).

Принимаются к зачету только билеты а/к "Уральские авиалинии" с доплатой до суммы 400 евро. Оплату необходимо производить в наличной форме узбекскими сумами или онлайн по карте VISA/Mastercard.

Самолет авиакомпании Белавиа в национальном аэропорту Минск
© Sputnik / Андрей Александров
Россияне смогут вылететь из Ташкента в Минск 15 июля

Информация непосредственно по организации вылета будет размещена дополнительно.

Напомним, два дня назад в Консульском отделе посольства РФ в Узбекистане сообщили об отмене чартерного рейса для вывоза россиян из Ташкента в Санкт-Петербург, который был запланирован на 13 июля. 

Самолет должен был вылететь из столицы республики в Россию в 4.40 утра по местному времени. Все заявки, сделанные на него через сайт госуслуг, отменены.

Теги:
Карантин, коронавирус, Чартер, рейс, Узбекистан, россия, миграция, Мигранты



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