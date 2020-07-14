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Пустят ли иностранца в РФ без медсправки - ответ Роспотребнадзора

© Sputnik / Александр Гальперин
Миграция
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С 15 июля отменяется обязательная 14-дневная изоляция для иностранцев, въезжающих на территорию РФ, но при этом нужно иметь справку об отсутствии новой коронавирусной инфекции.

ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik, Алексей Стефанов. Как мы сообщали, теперь со всех приезжающих на границе будут требовать документ о прохождении теста методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), сделанного не ранее чем за три дня до прибытия в Россию.

Девушка в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
© Sputnik / Максим Блинов
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Как пояснили в Роспотребназоре, при отсутствии этого медицинского документа иностранца все-таки впустят в Россию, но обяжут в течение трех дней выполнить анализ методом ПЦР. За этот тест придется заплатить по расценкам, установленным в РФ (от одной до нескольких тысяч рублей). В случае если он окажется положительным, иностранец будет обязан до выздоровления соблюдать изоляцию по месту пребывания и ограничить контакты с окружающими его лицами.

При этом работодатели обязаны предупреждать своих сотрудников о необходимости пройти ПЦР-тест после возвращения в Россию в течение трех дней. Привлекать к работе иностранцев также можно будет тоже только при предоставлении справки об отсутствии COVID-19.

Это постановление касается также и россиян, возвращающихся домой - граждане РФ должны сдавать ПЦР-тесты в течение трех дней после прибытия домой. Но могут также получить справку и за границей.

О необходимости информировать пассажиров о прохождении лабораторного исследования на коронавирус Роспотребнадзор рекомендовал МИД, Росавиации и Минтрансу.

Теги:
Мигранты, трудовые мигранты, тест, Россия, коронавирус



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