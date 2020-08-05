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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Условия для мигрантов не должны быть лучше, чем для россиян — Медведев

© Sputnik / Екатерина Штукина
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20200805/14710477/Usloviya-dlya-migrantov-ne-dolzhny-byt-luchshe-chem-dlya-rossiyan--Medvedev.html

По словам председателя партии "Единая Россия", эта тема волнует огромное количество граждан страны.

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Россия не сможет обойтись без трудовых мигрантов, но условия для них не должны быть лучше, чем для россиян, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нельзя сказать: давайте мы решим все наши проблемы по организации производства, оказанию услуг, применению труда только за счет граждан нашей страны. Почему? Потому что мы не сможем. Это огромный трудовой ресурс, — сказал Медведев на встрече с участниками кадрового проекта "ПолитСтартап". — С другой стороны, мы не должны создавать для тех, кто приехал трудиться, — спасибо им за это — условия лучше, чем для наших граждан. И вот это уже очень тонкая грань".

По словам председателя "Единой России", эта тема существует и волнует огромное количество граждан.  

© Sputnik / Кирилл Брага
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В понедельник на совещании по обеспечению правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса Медведев заявил, что положение дел в миграционной сфере вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку многие мигранты оказались без средств к существованию, что может негативно сказаться на показателях преступности. Он сообщил, что считает возможным рассмотреть идею возложить на работодателей полную ответственность за действия иностранных сотрудников.

Председатель Всероссийского конгресса узбеков, узбекистанцев Ибрагим Худайбердиев назвал это предложение хорошим, но высказал сомнения в его полноценной реализации. Он отметил, что уже не первый год в РФ привлекаются к ответственности разные работодатели, но взаимоотношения между ними и работниками от этого не улучшаются. В качестве основной меры, считает Худайбердиев, необходимо межправсоглашение по трудовой миграции.

Теги:
Дмитрий Медведев, Россия, миграция, Мигранты, трудовые мигранты



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