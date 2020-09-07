В РФ иностранцам разрешили регистрировать мигрантов в своих квартирах

Прежде граждане других стран могли регистрировать на своей жилплощади только себя. Исключения были предусмотрены для высококвалифицированных специалистов, которые имели право прописывать в своих квартирах близких родственников.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В России вступил в силу федеральный закон, позволяющий иностранцам, имеющим в собственности жилье в РФ, выступать принимающей стороной для других иностранных граждан и регистрировать их у себя.

Соответствующий документ в июне подписал президент Владимир Путин. Ранее соответствующие изменения были внесены в закон "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации".

С 7 сентября в качестве принимающей стороны может выступать иностранец или человек без гражданства, имеющий в собственности жилое помещение в РФ и предоставивший в соответствии с российским законодательством это жилье для фактического проживания иностранцу или лицу без гражданства.

Прежде граждане других стран могли регистрировать в своих квартирах только себя. Исключения были предусмотрены для высококвалифицированных специалистов, которые имели право прописывать на своей жилплощади близких родственников.

Кроме того, вступивший в силу закон освобождает от обязанности вставать на учет по месту пребывания на срок, не превышающий 30 дней со дня прибытия, иностранцев-участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей.