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Жилой дом

В РФ иностранцам разрешили регистрировать мигрантов в своих квартирах

© Sputnik / Андрей Попов
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20200907/14920837/V-RF-inostrantsam-razreshili-registrirovat-migrantov-v-svoikh-kvartirakh.html

Прежде граждане других стран могли регистрировать на своей жилплощади только себя. Исключения были предусмотрены для высококвалифицированных специалистов, которые имели право прописывать в своих квартирах близких родственников.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В России вступил в силу федеральный закон, позволяющий иностранцам, имеющим в собственности жилье в РФ, выступать принимающей стороной для других иностранных граждан и регистрировать их у себя. 

Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов
Фото с личной страницы Юрия Крупнова на Facebook
Эксперт объяснил, где связь между инвестициями и покупкой жилья в РФ
Соответствующий документ в июне подписал президент Владимир Путин. Ранее соответствующие изменения были внесены в закон "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации".

С 7 сентября в качестве принимающей стороны может выступать иностранец или человек без гражданства, имеющий в собственности жилое помещение в РФ и предоставивший в соответствии с российским законодательством это жилье для фактического проживания иностранцу или лицу без гражданства.

Директор Центра миграционных исследований, ведущий научный сотрудник ИНП РАН Дмитрий Полетаев
Photo : provided by Dmitriy Poletaev
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Прежде граждане других стран могли регистрировать в своих квартирах только себя. Исключения были предусмотрены для высококвалифицированных специалистов, которые имели право прописывать на своей жилплощади близких родственников.

Кроме того, вступивший в силу закон освобождает от обязанности вставать на учет по месту пребывания на срок, не превышающий 30 дней со дня прибытия, иностранцев-участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей.

Теги:
закон, Россия, Мигранты, трудовые мигранты



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