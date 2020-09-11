С Лихой домой без лиха: как узбекистанцы в России ждут поезда на родину

Переселившиеся на станцию Лихая узбекские мигранты обосновались в только что построенном временном лагере, но от предложений в трудоустройстве отказываются – хотят поскорее уехать домой.

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik, Алексей Стефанов. Почти тысяча граждан Узбекистана ждут отправки на родину. За ними уже выехал специальный поезд, который отправится в обратный путь в ближайшее воскресенье.

Власти Ростовской области на электричке перевезли на станцию Лихая около 850 узбекистанцев, которые до этого ютились прямо под стенами станции Первомайская в Ростове-на-Дону и в подземных переходах. Поначалу жилья хватало всем, но люди со всех городов России продолжают приезжать уже самостоятельно и для них строятся новые палатки (на фото). Сегодня добавилось еще около 250 человек.

Киемхон Бобоев специально для Sputnik Лагерь трудовых мигрантов на станции Лихая под Ростовом

Правда, уже в воскресенье, 13 сентября, на Лихую прибудет поезд из Ташкента. С учетом того, что часть узбекистанцев, рассчитывавших на нем уехать, остались в Ростове-на-Дону, мест на всех не хватит. Так что лагерь не опустеет. Но впереди ожидаются еще вывозные поезда.

"Люди говорят спасибо властям за то, что разместили их в цивилизованных палатках, обеспечивают водой, едой и охраной. На месте постоянно дежурят представители МЧС и полиции, сам лагерь взят под охрану", - рассказал агентству Sputnik председатель Узбекского национального культурного центра Киемхон Бобоев.

Сегодня он вместе с другими представителями диаспоры впервые приехал на станцию Лихая – до этого оказывал помощь соотечественникам на Первомайской. Обитателям лагеря привезли плов, хлеб, арбузы, воду. Всего примерно 400-500 порций.

Киемхон Бобоев специально для Sputnik Лагерь трудовых мигрантов на станции Лихая под Ростовом

Стоит заметить, что это уже не первый вывозной состав - ранее из Ростовской и Самарской областей на родину были доставлены несколько сотен граждан Узбекистана, которые также обосновались в стихийных палаточных лагерях.

Местные власти российских регионов оказывают все возможную поддержку людям, чтобы они смогли в приемлемых условиях дождаться отправки на родину. При этом дипломатические ведомства республики постоянно призывают своих соотечественников дождаться стабилизации эпидемиологической обстановки и не отправляться в рискованное путешествие до границы, зная, что регулярное транспортное сообщение еще не открыто.

Киемхон Бобоев специально для Sputnik Лагерь трудовых мигрантов на станции Лихая под Ростовом

"Я не совсем понимаю, почему все так спешно уезжают. Говорят, что боятся холодов, зимы, что застрянут в России надолго, что сидят без работы, но при этом мы, я лично, предлагали официальную работу с хорошей зарплатой, но никто не соглашается. Поясняем, что контролировать трудоустройство будут власти Ростовской области – никаких конвертов, все строго по закону, все равно никто не соглашается. Не хотим, говорят, отправьте нас домой", - удивляется Киемхон Бобоев.

Однако люди продолжают прибывать, а кое-кто на этом наживается, доставляя пассажиров к границе.

Киемхон Бобоев специально для Sputnik Лагерь трудовых мигрантов на станции Лихая под Ростовом

Он также отметил, что обосновавшиеся в лагере узбекистанцы возмущаются действиями спекулянтов, которые перепродают билеты на поезд стоимостью 12 500 рублей по 30-40 тысяч. Но в целом, люди довольны, настроены позитивно и живут в ожидании скорого отъезда.

Помимо чартерных вывозных железнодорожных рейсов регулярно обновляется расписание рейсов воздушных. Если эпидемобстановка в России и Узбекистане позволит, в скором времени регулярное дорожное сообщение должно возобновиться. Однако пока ни Москва, ни Ташкент не открыли свои границы друг для друга из соображений санитарной безопасности.