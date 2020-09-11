С Лихой домой без лиха: как узбекистанцы в России ждут поезда на родину

Переселившиеся на станцию Лихая узбекские мигранты обосновались в только что построенном временном лагере, но от предложений в трудоустройстве отказываются – хотят поскорее уехать домой.
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik, Алексей Стефанов. Почти тысяча граждан Узбекистана ждут отправки на родину. За ними уже выехал специальный поезд, который отправится в обратный путь в ближайшее воскресенье.
Власти Ростовской области на электричке перевезли на станцию Лихая около 850 узбекистанцев, которые до этого ютились прямо под стенами станции Первомайская в Ростове-на-Дону и в подземных переходах. Поначалу жилья хватало всем, но люди со всех городов России продолжают приезжать уже самостоятельно и для них строятся новые палатки (на фото). Сегодня добавилось еще около 250 человек.
Киемхон Бобоев специально для Sputnik
Лагерь трудовых мигрантов на станции Лихая под Ростовом
Правда, уже в воскресенье, 13 сентября, на Лихую прибудет поезд из Ташкента. С учетом того, что часть узбекистанцев, рассчитывавших на нем уехать, остались в Ростове-на-Дону, мест на всех не хватит. Так что лагерь не опустеет. Но впереди ожидаются еще вывозные поезда.
"Люди говорят спасибо властям за то, что разместили их в цивилизованных палатках, обеспечивают водой, едой и охраной. На месте постоянно дежурят представители МЧС и полиции, сам лагерь взят под охрану", - рассказал агентству Sputnik председатель Узбекского национального культурного центра Киемхон Бобоев.
Сегодня он вместе с другими представителями диаспоры впервые приехал на станцию Лихая – до этого оказывал помощь соотечественникам на Первомайской. Обитателям лагеря привезли плов, хлеб, арбузы, воду. Всего примерно 400-500 порций.
Киемхон Бобоев специально для Sputnik
Лагерь трудовых мигрантов на станции Лихая под Ростовом
Стоит заметить, что это уже не первый вывозной состав - ранее из Ростовской и Самарской областей на родину были доставлены несколько сотен граждан Узбекистана, которые также обосновались в стихийных палаточных лагерях.
Местные власти российских регионов оказывают все возможную поддержку людям, чтобы они смогли в приемлемых условиях дождаться отправки на родину. При этом дипломатические ведомства республики постоянно призывают своих соотечественников дождаться стабилизации эпидемиологической обстановки и не отправляться в рискованное путешествие до границы, зная, что регулярное транспортное сообщение еще не открыто.
Киемхон Бобоев специально для Sputnik
Лагерь трудовых мигрантов на станции Лихая под Ростовом
Однако люди продолжают прибывать, а кое-кто на этом наживается, доставляя пассажиров к границе.
"Я не совсем понимаю, почему все так спешно уезжают. Говорят, что боятся холодов, зимы, что застрянут в России надолго, что сидят без работы, но при этом мы, я лично, предлагали официальную работу с хорошей зарплатой, но никто не соглашается. Поясняем, что контролировать трудоустройство будут власти Ростовской области – никаких конвертов, все строго по закону, все равно никто не соглашается. Не хотим, говорят, отправьте нас домой", - удивляется Киемхон Бобоев.
Киемхон Бобоев специально для Sputnik
Лагерь трудовых мигрантов на станции Лихая под Ростовом
Он также отметил, что обосновавшиеся в лагере узбекистанцы возмущаются действиями спекулянтов, которые перепродают билеты на поезд стоимостью 12 500 рублей по 30-40 тысяч. Но в целом, люди довольны, настроены позитивно и живут в ожидании скорого отъезда.
Помимо чартерных вывозных железнодорожных рейсов регулярно обновляется расписание рейсов воздушных. Если эпидемобстановка в России и Узбекистане позволит, в скором времени регулярное дорожное сообщение должно возобновиться. Однако пока ни Москва, ни Ташкент не открыли свои границы друг для друга из соображений санитарной безопасности.