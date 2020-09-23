Находящиеся в РФ нелегальные мигранты из Узбекистана подлежат амнистии

Граждане Республики Узбекистан, находящиеся на территории РФ нелегально, могут воспользоваться правом легализовать свое пребывание, вне зависимости от срока истечения их регистрации и других разрешительных документов.

ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. Находящиеся в России нелегальные мигранты из Узбекистана подлежат амнистии, сообщает пресс-служба Посольства Узбекистана в России в Facebook.

На днаях состоялась встреча делегации Республики Узбекистан во главе с советником Премьер-министра М.Хайриддиновым с первым заместителем министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковником полиции А.В.Горовым.

Особое внимание было акцентировано на планируемое продление сроков действия Указа Президента Российской Федерации "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" от 18 апреля 2020 года.

"Граждане Республики Узбекистан, находящиеся на территории РФ нелегально, могут воспользоваться правом легализовать свое пребывание, вне зависимости от срока истечения их регистрации и других разрешительных документов (до или после 15 марта 2020г.), обратившись в органы МВД РФ по месту жительства до 15 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.

В их отношении органы МВД Российской Федерации не будут принимать решение об административном выдворении, нежелательности пребывания, депортации, об аннулировании ранее выданных разрешений на временное проживание, видов на жительство, разрешений на работу и патентов, а также запрете на въезд в России, ограничившись только административным штрафом.

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После этого, граждане будут иметь возможность вновь встать на миграционный учет по месту жительства и оформить разрешение на осуществление трудовой деятельности (патент).

В этой связи, российские власти призывают находящихся на нелегальном положении на территории России узбекистанцев воспользоваться предоставленными правом и узаконить свое пребывание в России.