Заммэра Москвы заявил об оттоке трудовых мигрантов из города

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Власти Москвы зафиксировали отток мигрантов из города после пандемии, заявил в интервью РИА Новости заместитель мэра российской столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"К сожалению, да. У нас большое количество мигрантов работало на стройках и в сфере ЖКХ. И мы уже получаем сигналы от бизнеса, от строительной отрасли в первую очередь, о дефиците трудовых ресурсов", — так Ефимов ответил на вопрос о том, наблюдается ли отток мигрантов после пандемии.

В некоторых случаях нехватка рабочей силы приводит к смещению сроков реализации проектов, отметил чиновник.

"Но в целом ситуация достаточно стабильная. Количество людей, которые остались в стране и продолжают работать, достаточное для выполнения основных задач, связанных с уборкой города и выполнением основных проектов", — добавил заммэра.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин также заявил о нехватке трудовых мигрантов на российских стройках. При этом он отметил, что кардинально дефицит рабочей силы на их работу не влияет.