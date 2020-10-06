Заммэра Москвы заявил об оттоке трудовых мигрантов из города

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Власти Москвы зафиксировали отток мигрантов из города после пандемии, заявил в интервью РИА Новости заместитель мэра российской столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В некоторых случаях нехватка рабочей силы приводит к смещению сроков реализации проектов, отметил чиновник.
"Но в целом ситуация достаточно стабильная. Количество людей, которые остались в стране и продолжают работать, достаточное для выполнения основных задач, связанных с уборкой города и выполнением основных проектов", — добавил заммэра.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин также заявил о нехватке трудовых мигрантов на российских стройках. При этом он отметил, что кардинально дефицит рабочей силы на их работу не влияет.