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Рабочие на строительстве автомобильного моста

Заммэра Москвы заявил об оттоке трудовых мигрантов из города

© Sputnik / Константин Чалабов
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20201006/15123085/Zammera-Moskvy-zayavil-ob-ottoke-trudovykh-migrantov-iz-goroda.html

По словам Владимира Ефимова, в некоторых случаях нехватка рабочей силы приводит к смещению сроков реализации проектов.

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Власти Москвы зафиксировали отток мигрантов из города после пандемии, заявил в интервью РИА Новости заместитель мэра российской столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

© Sputnik / Сергей Пивоваров
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"К сожалению, да. У нас большое количество мигрантов работало на стройках и в сфере ЖКХ. И мы уже получаем сигналы от бизнеса, от строительной отрасли в первую очередь, о дефиците трудовых ресурсов", — так Ефимов ответил на вопрос о том, наблюдается ли отток мигрантов после пандемии.

В некоторых случаях нехватка рабочей силы приводит к смещению сроков реализации проектов, отметил чиновник.

"Но в целом ситуация достаточно стабильная. Количество людей, которые остались в стране и продолжают работать, достаточное для выполнения основных задач, связанных с уборкой города и выполнением основных проектов", — добавил заммэра.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин также заявил о нехватке трудовых мигрантов на российских стройках. При этом он отметил, что кардинально дефицит рабочей силы на их работу не влияет.

Теги:
Мигранты, трудовые мигранты, Москва



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