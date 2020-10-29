Группа узбекистанцев вернулась на родину из Абхазии - МИД

Дипломаты Узбекистана, пребывая на данной приграничной территории, контролируют ситуацию с соотечественниками, находящимися в Абхазии.

ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Благодаря совместной работе МИД и Минтранспорта Узбекистана, по решению Специальной комиссии, накануне вторая группа пребывавших в Абхазии узбекистанцев, состоящая из 299 человек, возвращена на родину чартерными рейсами Uzbekistan Airways из Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.

Ранее, 9 октября, первая группа из 19 граждан республики, состоящая из уязвимых слоев населения (беременные, пожилые, больные и женщины с детьми), была возвращена на родину железнодорожным сообщением АО "Узбекистон темир йуллари".

Дипломаты Узбекистана, пребывая на данной приграничной территории, контролируют ситуацию с соотечественниками, находящимися в Абхазии.

Проводятся переговоры с российской стороной касательно организации репатриации оставшихся в Абхазии узбекистанцев через территорию РФ. В этой связи в ближайшее время ожидается осуществление следующих чартерных рейсов из г. Сочи.

В МИД призвали сограждан, находящихся на территории зарубежных стран, не собираться крупными группами, строго соблюдать карантинные меры и не подвергать опасности свое здоровье и окружающих.