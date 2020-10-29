18:03 29 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.11
  • EUR12285.78
  • USD10359.88
Поиск
Самолеты авиакомпании Узбекистон хаво йуллари

Группа узбекистанцев вернулась на родину из Абхазии - МИД

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Миграция
Получить короткую ссылку
16510
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20201029/15282755/Gruppa-uzbekistantsev-nakhodivshikhsya-v-Abkhazii-vernulas-na-rodinu---MID.html

Дипломаты Узбекистана, пребывая на данной приграничной территории, контролируют ситуацию с соотечественниками, находящимися в Абхазии.

ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Благодаря совместной работе МИД и Минтранспорта Узбекистана, по решению Специальной комиссии, накануне вторая группа пребывавших в Абхазии узбекистанцев, состоящая из 299 человек, возвращена на родину чартерными рейсами Uzbekistan Airways из Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.

Ранее, 9 октября, первая группа из 19 граждан республики, состоящая из уязвимых слоев населения (беременные, пожилые, больные и женщины с детьми), была возвращена на родину железнодорожным сообщением АО "Узбекистон темир йуллари".

Дипломаты Узбекистана, пребывая на данной приграничной территории, контролируют ситуацию с соотечественниками, находящимися в Абхазии.

Министерство транспорта РУз
Еще около 150 узбекистанцев будут вывезены из Екатеринбурга на автобусах

Проводятся переговоры с российской стороной касательно организации репатриации оставшихся в Абхазии узбекистанцев через территорию РФ. В этой связи в ближайшее время ожидается осуществление следующих чартерных рейсов из г. Сочи.

В МИД призвали сограждан, находящихся на территории зарубежных стран, не собираться крупными группами, строго соблюдать карантинные меры и не подвергать опасности свое здоровье и окружающих.

Теги:
МИД Узбекистана, Абхазия, Узбекистанцы



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Ночь, улица, ковид: как выглядит жизнь Европы в пандемию - фотолента
Десять долларов за час с черными кошками: в Японии открылось необычное кафе — видео
Статистика по ипотеке в Узбекистане в 2020 году
На что узбекистанцы брали ипотеку в 2020 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться