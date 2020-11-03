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В Москве разоблачена банда, "легализовавшая" более 10 тысяч мигрантов

Sputnik
Миграция
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https://uz.sputniknews.ru/migration/20201103/15316335/V-Moskve-razoblachena-banda-legalizovavshaya-bolee-10-tysyach-migrantov.html

Преступная группа состоит из уроженцев Центральной Азии, они изготавливали различные документы для незаконного нахождения иностранцев в Московском регионе.

ТАШКЕНТ, 3 ноя - Sputnik. Силовики разоблачили преступную группу, "легализовавшую" более 10 тысяч мигрантов в Москве, говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Москве и Московской области.

Преступная группа состоит из уроженцев Центральной Азии, они изготавливали различные документы для незаконного нахождения иностранцев в Московском регионе.

"Преступная группа представляла организованную структуру с разграничением ролей, которой с 2015 года удалось "легализовать" более десяти тысяч незаконных мигрантов", - говорится в сообщении.

В рамках возбужденного уголовного дела задержаны восемь человек, пресечена деятельность двух так называемых "лабораторий" по изготовлению поддельные документы.

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В результате обысков обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие их причастность к незаконной деятельности.

Теги:
Москва, Москва, Россия, Россия, Центральная Азия, Центральная Азия, Происшествие, трудовые мигранты, иммигранты, иммиграция, Мигранты, миграция, мигрант



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