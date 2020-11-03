В Москве разоблачена банда, "легализовавшая" более 10 тысяч мигрантов

Преступная группа состоит из уроженцев Центральной Азии, они изготавливали различные документы для незаконного нахождения иностранцев в Московском регионе.

ТАШКЕНТ, 3 ноя - Sputnik. Силовики разоблачили преступную группу, "легализовавшую" более 10 тысяч мигрантов в Москве, говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Москве и Московской области.

Преступная группа состоит из уроженцев Центральной Азии, они изготавливали различные документы для незаконного нахождения иностранцев в Московском регионе.

"Преступная группа представляла организованную структуру с разграничением ролей, которой с 2015 года удалось "легализовать" более десяти тысяч незаконных мигрантов", - говорится в сообщении.

В рамках возбужденного уголовного дела задержаны восемь человек, пресечена деятельность двух так называемых "лабораторий" по изготовлению поддельные документы.

Несколько человек в Приморье получили срок за помощь нелегальным мигрантам >>

В результате обысков обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие их причастность к незаконной деятельности.