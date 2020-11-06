Выживут только курьеры: как повлиял отток мигрантов на бизнес в Петербурге

Пандемия коронавируса, закрытые границы и почти заморозившийся международный туризм ударили почти по всем секторам экономики, где трудятся приезжие из стран ближнего зарубежья. От дефицита рабочих рук больше всего страдают столицы.

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik, Дмитрий Матвеев. Пандемия серьезно повлияла на рынок труда в Санкт-Петербурге. Существенную часть работников сфер ЖКХ, доставки, общепита и благоустройства в городе составляли мигранты из Узбекистана и других стран ближнего зарубежья. Однако после введения запретов и ограничений многие из них поспешили вернуться на родину, а обратно приехать не могут из-за закрытых границ.

Общепит и кадровый голод

Тремя самыми пострадавшими от запретов и ограничений сферами оказались общепит, гостиничный бизнес и сфера туризма. В двух последних все совсем плачевно, поскольку туристы сейчас передвигаются только внутри России, а вот общепит пытается выжить, поскольку работать ему с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований все же разрешили.

По данным отдела маркетинга компании hh.ru по Северо-западу, наибольшее падение на рынке вакансий в октябре по сравнению с сентябрем зафиксировано в туризме, ресторанной и гостиничной сферах — минус 7%. Отчасти, это связано и с введением ряда ограничительных мер, общей эпидемиологической обстановкой, а также повышенным спросом на персонал в этом секторе в предыдущие периоды.

По словам петербургского ресторатора Михаила Фейгельмана, до пандемии около 20% всех его сотрудников составляли мигранты из Узбекистана, Таджикистана, Беларуси и Украины.

"У нас ребята из этих стран работали не только в сфере клининга, среди них были и официанты, и администраторы, и хостес, и повара. Сейчас очень большой недостаток персонала, поскольку в нашу сферу вообще не идут работать, опасаясь, что в любой момент власти могут закрыть кафе и рестораны”, — пояснил Фейгельман.

Он добавил, что после начала пандемии многие из его сотрудников уехали на родину в Узбекистан и теперь они не могут вернуться.

Ресторатор признается, что понимает тех людей, которые выбирают более надежные сферы – торговлю, строительство или производство, где риски значительно меньше. Но без работников из стран ЦА ему крайне тяжело. Именно по этой причине он не может полноценно открыть новое заведение. Кроме того, ресторатор постоянно испытывает нехватку рабочих рук для своего основного проекта.

Его коллега по цеху, совладелец одной из сети ресторанов и фитнцес-центра в Петербурге Алексей Фурсов отмечает, что узбекистанцы трудились у него в основном поварами и уборщиками.

"Дефицит присутствует. Недобор происходит практически во всех сферах от ресторанов до стройки. К сожалению, восполнить россиянами не получается — местных кадров также не хватает", — пояснил бизнесмен.

С кем нам стоит дом построить?

Компании, работающие в сфере ЖКХ, благоустройства и строительства, чувствуют себя увереннее, но и там не обходится без проблем.

© Sputnik Спрос на вакансии сферы ЖКХ в Санкт-Петербурге на октябрь 2020

© Sputnik Вакансии в строительной сфере Санкт-Петербурга на октябрь 2020 года

"В разгар пандемии, как и по большинству других позиций на рынке, было снижение спроса на персонал в этой сфере. На одну вакансию сегодня приходится 4,3 резюме, что чуть ниже нормы и говорит в целом о нехватке кадров. Ожидаемая заработная плата в резюме соискателей 55 тысяч рублей, работодатели в отрасли предлагают 50 тысяч рублей", — отметили эксперты компании.

По данным отдела hh.ru, в октябре заметен прирост спроса на персонал в сфере ЖКХ, в том числе на инженеров, энергетиков, бухгалтеров, управляющих, юристов, администраторов, а также на специалистов со средне-специальным или средним образованием — слесарей, сантехников, диспетчеров, операторов поломоечных машин, трактористов, маляров и так далее. По сравнению с февральскими показателями квалифицированных кадров требуется на 7% больше, рабочих — на 30%.

Спрос на разнорабочих в Санкт-Петербурге начал расти в летние месяцы, после сильного падения в разгар пандемии. В апреле 2020 года по отношению к февралю снижение составило 46%, однако с июня намечается положительный тренд, который продолжается до сих пор. В сентябре по сравнению с февралем спрос вырос вдвое.

Все больше требуется грузчиков, разнорабочих и мойщиков. Средняя предлагаемая заработная плата на эти позиции в сентябре была 39 тысячам рублей, год назад — 36 тысяч рублей. Ожидания соискателей в резюме находятся на уровне 40 тысяч рублей.

© Sputnik Спрос и предложение для рабочего персонала в Санкт-Петербурге на октябрь 2020 года

Спрос на рабочий персонал после весеннего падения к лету восстановился и продолжает расти. В октябре прирост вакансий к февралю составил 84%, а за год подрос на треть.

Александр, руководитель одной из подрядных организаций, которая занимается благоустройством в Санкт-Петербурге, в беседе со Sputnik Узбекистан пояснил, что в его компании наблюдалось небольшое замещение мигрантов гражданами РФ.

По его словам, после массового оттока иностранцев он столкнулся с дефицитом кадров, который долго восполнял. Бизнесмен отметил, что к нему на работу устраивались как местные жители, так и приезжие из Узбекистана, ранее трудившиеся в других сферах. Однако после отъезда многих сотрудников, с кем он успел сработаться, пришлось обучать новичков, часть из которых плохо себя зарекомендовала.

"Если приходят мигранты, то, как правило, это люди, которые раньше работали в тепле. А у нас работа на улице, поэтому им тяжело освоиться. У нас в благоустройстве платят больше, чем, допустим, в строительстве, но привыкшие к более комфортным условиям некоторые рабочие просто ленятся и не выполняют нужный объем. Из-за этого половина мигрантов у меня не приживается. Бывает такое, что они просто не выходят на смену через несколько дней", — пояснил Александр.

Местные рабочие также не отличаются дисциплиной, поэтому полноценной заменой уехавшим быть не могут.

Из-за этих проблем предприниматель перешел к поденной оплате в конце каждой смены. Это дает работодателю больше маневра при наборе людей, позволяя без проблем распрощаться с ненадежным сотрудником.

"Бессмертные" курьеры

Пожалуй, единственная сфера, которая "выиграла" от пандемии, — это доставка продуктов и других товаров. Из-за эпидемии многие люди ушли на самоизоляцию, поэтому количество онлайн-заказов продуктов на дом выросло в несколько раз.

В то же время мигранты из Узбекистана еще до пандемии сталкивались в данной сфере с серьезной конкуренцией в лице российской молодежи — студентов, учащихся различных техникумов и выпускники школ. Этот факт Sputnik Узбекистан косвенно подтвердили в PR-службе фудтех-направления "Яндекс.Такси" ("Яндекс.Еда", "Яндекс.Лавка"), заметив, что на число их курьеров серьезно влияют учебный год и призывная кампания.

"Курьеры у нас не работают, мы сотрудничаем с самозанятыми доставщиками и профессиональными службами, которые сами нанимают персонал и ведут с ними все расчеты. Мы удерживаем баланс спроса и предложения, и пока не испытываем нехватки кадров, но давление пандемии на рынок труда ощущаем", — пояснили в компании.

© Sputnik Востребованность сотрудников службы доставки в Санкт-Петербурге на октябрь 2020 года

В свою очередь рекрутеры сообщают, что в Северной столице России в октябре количество курьерских вакансий выросло на 18% по сравнению с осенью прошлого года. Наибольшее оживление в сферах ритейла и гостинично-ресторанного бизнеса. Курьеры востребованы сейчас даже больше, чем в самом начале пандемии. С динамикой зарплат в этом секторе также все более благополучно: прирост за год почти в 10 тысяч, а финансовые предложения существенно превосходят ожидания претендентов.

В этих условиях, пожалуй, курьерская работа выглядит наиболее стабильной и прибыльной, по крайней мере, до завершения пандемии и сопутствующего кризиса на рынке труда.