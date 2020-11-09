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Пропуска из-за COVID на Сахалин помогают ловить нелегальных мигрантов

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Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20201109/15359482/Propuska-iz-za-COVID-na-Sakhalin-pomogayut-lovit-nelegalnykh-migrantov.html

Пропуска пока отменять никто не будет, они не только эффективно и надежно защищают острова от проникновения коронавирусной инфекции с материка, но и показали еще несколько положительных эффектов.

ТАШКЕНТ, 9 ноя - Sputnik. Цифровые пропуска на Сахалин, введенные для противодействия коронавирусу, позволяют еженедельно выявлять порядка 100 нелегальных мигрантов, о сразу нескольких эффектах от нововведения рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в ходе публичных слушаний по бюджету региона.

"Это фактор безопасности для нас. Пропуска работают и работают надежно. Все гости наши, кто приезжает трудиться, заранее заказывают пропуска, и у нас все предприятия обеспечены трудовыми ресурсами. Кстати говоря, мы считаем, что у нас улучшаются показатели, связанные с безопасностью. В наши города попадают меньше людей с мутной репутацией, это тоже идет на пользу. Мы сейчас пытаемся вывести людей, которые реально трудятся, из "серой" зоны. И, собственно говоря, это происходит, в неделю по 100 человек. Будем продолжать эту практику", - пояснил губернатор.

По его словам, пропуска пока отменять никто не будет, они не только эффективно и надежно защищают острова от проникновения коронавирусной инфекции с материка, но и показали еще несколько положительных эффектов.

Также Лимаренко считает, что до тех пор, пока область следит за тем, кто приезжает на острова, в регионе сохраняется управляемый процесс заболеваемости COVID-19.

Теги:
Карантин, Сахалин, Мигранты, миграция, мигрант



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