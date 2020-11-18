В МИД отреагировали на сообщение о рабстве узбекистанца в Казахстане

Выяснилось, что гражданин Узбекистана на самом деле не находился в рабстве. Сам он признался, что не имеет претензий к нынешнему работодателю, удовлетворен условиями работы, проживания и заработной платы.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. На днях в СМИ распространилась информация об удержании гражданина Узбекистана в "трудовом рабстве" в Казахстане. В Генеральном консульстве Узбекистана в Актау прокомментировали эти сведения.

По информации Департамента полиции Актюбинской области, в ходе проведения плановых мероприятий по выявлению нелегально находящихся на территории Казахстана лиц обнаружен гражданин Узбекистана 1962 года рождения. В отношении его работодателя было возбуждено уголовное дело по статье 128 Уголовного кодекса Казахстана "Торговля людьми".

Выяснилось, что узбекистанец приехал в Казахстан в 1996 году, в 2004-м получил вид на жительства и постоянно проживает на территории Казахстана.

В ходе беседы с представителями правоохранительных органов мужчина заявил, что не имеет претензий к нынешнему работодателю, удовлетворен условиями работы, проживания и заработной платы, не намерен возвращаться в Узбекистан, планирует переехать к дочери, гражданке Казахстана, в город Алматы.

В связи с отсутствием состава уголовного правонарушения и подтверждения фактов "трудового рабства" возбужденное уголовное дело закрыто.

В консульстве напомнили, что граждане Узбекистана, находящиеся на территории Казахстана, могут в необходимых случаях обратиться в посольство Узбекистана в Нур-Султане (г. Нур-Султан, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Костанайская и Карагандинская области, тел.: +7-717-295-45-87, +7-777-218-20-10 (Telegram, Whatsapp, Imo); Генконсульство в Актау (Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская и Мангистауская области, тел.: +7-29-277-71-17, +7-777-599-00-50, +7-777-599-00-51); Генконсульство в Алматы (г. Алматы, г. Шымкент, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбыльская, Кызыл-Ординская и Туркестанская области, тел.: +7-727-299-20-70, +7-727-390-26-16).