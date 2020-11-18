19:21 18 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.34
  • EUR12294.55
  • USD10390.93
Поиск

В МИД отреагировали на сообщение о рабстве узбекистанца в Казахстане

© Sputnik / Стрингер
Миграция
Получить короткую ссылку
66 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20201118/15432463/V-MID-otreagirovali-na-soobschenie-o-rabstve-uzbekistantsa-v-Kazakhstane.html

Выяснилось, что гражданин Узбекистана на самом деле не находился в рабстве. Сам он признался, что не имеет претензий к нынешнему работодателю, удовлетворен условиями работы, проживания и заработной платы.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. На днях в СМИ распространилась информация об удержании гражданина Узбекистана в "трудовом рабстве" в Казахстане. В Генеральном консульстве Узбекистана в Актау прокомментировали эти сведения.

Белорусский пастух Алексей Усиков за рулем Ауди-40, Слободка.
© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
Казахстанец год держал в трудовом рабстве узбекистанца — подробности

По информации Департамента полиции Актюбинской области, в ходе проведения плановых мероприятий по выявлению нелегально находящихся на территории Казахстана лиц обнаружен гражданин Узбекистана 1962 года рождения. В отношении его работодателя было возбуждено уголовное дело по статье 128 Уголовного кодекса Казахстана "Торговля людьми".

Выяснилось, что узбекистанец приехал в Казахстан в 1996 году, в 2004-м получил вид на жительства и постоянно проживает на территории Казахстана. 

В ходе беседы с представителями правоохранительных органов мужчина заявил, что не имеет претензий к нынешнему работодателю, удовлетворен условиями работы, проживания и заработной платы, не намерен возвращаться в Узбекистан, планирует переехать к дочери, гражданке Казахстана, в город Алматы. 

В связи с отсутствием состава уголовного правонарушения и подтверждения фактов "трудового рабства" возбужденное уголовное дело закрыто. 

Трех узбекистанцев спасли из рабства в Оренбургской области
Организация "Альтернатива"
Трех узбекистанцев спасли из рабства в Оренбургской области

В консульстве напомнили, что граждане Узбекистана, находящиеся на территории Казахстана, могут в необходимых случаях обратиться в посольство Узбекистана в Нур-Султане (г. Нур-Султан, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Костанайская и Карагандинская области, тел.: +7-717-295-45-87, +7-777-218-20-10 (Telegram, Whatsapp, Imo); Генконсульство в Актау (Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская и Мангистауская области, тел.: +7-29-277-71-17, +7-777-599-00-50, +7-777-599-00-51); Генконсульство в Алматы (г. Алматы, г. Шымкент, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбыльская, Кызыл-Ординская и Туркестанская области, тел.: +7-727-299-20-70, +7-727-390-26-16).

Теги:
МИД Узбекистана, узбекистанец, Казахстан, торговля людьми, рабство



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Виндсерфинг по-русски: как это делают в Новосибирске - фотолента
Фаррух Закиров: когда молодежь поет твои песни - это истинное счастье для творца
Группе "Ялла" — 50 лет: какие песни ансамбля поет узбекская молодежь — видео
Порядок получения госуслуг при рождении младенца
Сервис с пеленок: как зарегистрировать новорожденного — инструкция

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться