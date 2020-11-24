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Лидия Графова

В Москве скончалась журналистка, посвятившая жизнь вопросам миграции

© CC BY 3.0 / Pollyjourn / Лидия Ивановна Графова, российский журналист, правозащитник и общественный деятель.
Миграция
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Лидия Графова написала более 500 статей о проблемах миграции, она является автором шести книг и 11 документальных фильмов. Графова — лауреат премии "Золотое перо России".

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. На 83-м году жизни не стало известной журналистки и правозащитницы Лидии Графовой. Она скончалась в московской клинике из-за продолжительной болезни, сообщили в Союзе журналистов России, выразив соболезнования ее родным, близким, друзьям и коллегам.

Всю свою жизнь Графова посвятила вопросам поддержки и помощи мигрантов и беженцев по всему миру, ее называют "совестью российской миграции". В работах правозащитницы прослеживается трепетное внимание к душе каждого человека. 

Журналистка является соучредителем первой в РФ общественной организации, помогающей мигрантам "Гражданское содействие", она создала международное общественное движение "Форум переселенческих организаций", также являлась основателем и главным редактором журнала "Миграция, XXI век".

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Написала шесть книг, стала автором 11 документальных фильмов. В 2003 году получила от уполномоченного по правам человека звание "Лучший журналист-правозащитник года". В 2005-м Графова стала одной из женщин, номинированных от России на получение Нобелевской премии мира.

В 2008 году получила высшую журналистскую премию "Золотое перо России". В 2010-м мэр Москвы наградил Графову правительственной наградой в области печатных СМИ.

Теги:
миграция, Мигранты, Журналист, смерть



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