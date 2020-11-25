Из Краснодара в Ташкент планируют три чартерных рейса - расписание и цены

Самолеты отправятся по запланированному маршруту 1, 8 и 15 декабря 2020 года. Пассажиры без справки о прохождении проверки ПЦР на борт авиасудна не допускаются.

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. В АО "Uzbekistan Airways" проинформировали о чартерных рейсах из Краснодара в Ташкент, запланированных на 1, 8 и 15 декабря 2020 года.

Билет на самолет в салоне эконом-класса стоит $370, в бизнес-классе - $506. С расписанием полетов можно ознакомиться на сайте авиакомпании.

При этом в компании напоминают, "авиаперелет из городов РФ в Узбекистан разрешен с обязательным предоставлением справки о прохождении проверки ПЦР, которая должна быть предоставлена не более чем за 72 часа до вылета рейса. Пассажиры без соответствующего документа не будут допущены в самолет.

Авиабилеты можно приобрести на сайте Uzbekistan Airways, а также в ближайших офисах продажи компании или у агентов по продаже.

Ранее сообщалось, что Uzbekistan Airways планирует выполнить два чартера по маршруту Ташкент — Дели — Ташкент 13 и 27 декабря.

Самолеты будут вылетать из столицы Узбекистана в 14.00, прибытие в Дели — в 17.30 (время местное). Обратные вылеты намечены на 19.00, прибытие в Ташкент — в 21.30 (время местное).