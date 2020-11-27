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В РФ запущен новый проект, посвященный правовой грамотности мигрантов

© Sputnik / Максим Богодвид
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20201127/15492593/V-RF-zapuschen-novyy-proekt-posvyaschennyy-pravovoy-gramotnosti-migrantov.html

Целью этого проекта заявлены первичное правовое просвещение мигрантов, их адаптация в правовое пространство.

ТАШКЕНТ, 27 ноя - Sputnik. В аппарате уполномоченного по правам человека в РФ стартовал новый просветительский проект "Дни правовой грамотности мигрантов", который позволит иностранным гражданам адаптироваться в правовом пространстве РФ, заявила заместитель начальника управления международного сотрудничества, начальник отдела гражданства, защиты прав мигрантов и иностранных граждан аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Александра Овчинникова, передает РИА Новости.

"Проанализировав обращения, которые поступают в аппарат уполномоченного, уполномоченным по правам человека в РФ было принято решение о запуске нового просветительского проекта, который называется "Дни правовой грамотности мигрантов". Целью этого проекта заявлены первичное правовое просвещение мигрантов, их адаптация в правовое пространство... Задачи - обеспечение условий для интеграции иностранных граждан в российское общество и социальная адаптация",- сказала Овчинникова.

Уточняется, что в рамках проекта также будет оказываться профессиональная помощь членам их семей. Кроме того, согласно поступившим к уполномоченному обращениям за девять месяцев от иностранных граждан и лиц без гражданства, одной из основных проблем становятся жалобы на вынесенные решения о запрете въезда в РФ и привлечение к административной ответственности. Это происходит, по словам представителя аппарата, потому что иностранные граждане не знакомы с российским законодательством, которое нарушают по незнанию.

Всего за 9 месяцев текущего года поступило более тысячи обращений.

Теги:
Россия, Россия, трудовые мигранты, иммигранты, эмигранты, миграция, Мигранты, мигрант



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