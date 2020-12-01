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На стройплощадке в Казани погиб узбекистанец - комментарий МИДа

© Sputnik / Евгений Одиноков
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20201201/15516358/Na-stroyploschadke-v-Kazani-pogib-uzbekistanets---kommentariy-MIDa.html

Мужчина сорвался со второго этажа строящегося объекта. Полученные при падении травмы были несовместимы с жизнью.

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. По информации Генерального консульства Узбекистана в российской Казани 27 ноября 2020 года скончался 37-летний гражданин Узбекистана. Мужчина сорвался со второго этажа строительного объекта. Полученные при падении травмы были несовместимы с жизнью. 

Генконсульство контролирует ситуацию, оказывает содействие в решении консульско-правовых, организационных и других вопросов, связанных с транспортировкой тела соотечественника на Родину.

В консульско-правовом департаменте выразили соболезнования родным и близким покойного.

В ведомстве напомнили, что граждане Узбекистана, находящиеся на территории Приволжского федерального округа России (Республика Башкортостан, Кировская область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Самарская область, Саратовская область, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Чувашская Республика), могут в необходимых случаях обратиться в Генеральное консульство Узбекистана в Казани по телефонам: +7-843-526-55-64, +7-843-526-55-65.

Теги:
Генеральное консульство Узбекистана, погибшие, мигрант, Казань, МИД Узбекистана



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