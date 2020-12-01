Названы сферы, в которых востребованы мигранты в Астраханской области

В Астраханской области имеется потребность в специалистах для работы на объектах капитального строительства. Это плиточники, маляры, штукатуры, каменщики и бетонщики, сварщики и укладчики тротуарной плитки.

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Глава агентства международных связей Астраханской области Владимир Головков рассказал в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан о востребованности иностранных граждан в регионе РФ.

Фото из личного архива В. Головкова Руководитель агентства международных связей Астраханской области Владимир Головков.

- В каких сферах востребованы мигранты в Астраханской области?

- В Астраханской области трудовые мигранты наиболее востребованы в агропромышленной сфере. Учитывая специфику сельскохозяйственного производства, значительной здесь остается доля ручного труда. Это высадка рассады, сбор овощебахчевых культур и картофеля. В сезон потребность в рабочей силе составляет до 20 тысяч человек. Наши сельские территории необходимым количеством работников не располагают, поэтому недостаток трудовых ресурсов в этой отрасли восполняется за счет трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья. Основные профессии для трудоустройства – овощевод и подсобный рабочий. Также требуются работники на рыбоперерабатывающие предприятия.

Еще в Астраханской области имеется потребность в специалистах для работы на объектах капитального строительства. Это плиточники, маляры, штукатуры, каменщики и бетонщики, сварщики и укладчики тротуарной плитки.

В целом ежегодная потребность нашего региона в иностранной рабочей силе составляет более 10 тысяч человек.

- Есть ли договоренности с узбекистанским Агентством по внешней трудовой миграции, посольством Узбекистана или другими ведомствами по поводу приезда трудовых мигрантов из Узбекистана?

- Прежде всего хочу отметить, что в количественном отношении Узбекистан занимает первое место от общей численности трудовых мигрантов, работающих в Астраханской области. По данным мониторинга нашего министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности, из года в год до 80% от общего числа сезонных рабочих из Узбекистана - одни и те же люди. Их устраивает заработная плата, условия труда и быта в нашем регионе.

Сама тема трудоустройства традиционно обсуждается в ходе наших встреч и переговоров с узбекистанскими партнерами. Буквально в конце ноября в режиме видео-конференц-связи мы провели встречу с коллегами из Совета Министров Республики Каракалпакстан и Хокимията Хорезмской области Республики Узбекистан. Договорились разработать дорожную карту по взаимодействию в сфере трудовой миграции.

Кроме этого, в настоящее время мы прорабатываем возможность организации визита в Астраханскую область делегации Агентства по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан. Планируем встречи с представителями астраханских компаний, заинтересованных в трудоустройстве граждан Узбекистана.

- Как в рамках пандемии и ограничений можно решить миграционные вопросы, приезд мигрантов и обеспечить безопасность?

- На сегодняшний день мы действуем строго в рамках российского законодательства, которое определяет порядок и правила въезда иностранных граждан на территорию Российской Федерации.

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Надеемся, что к началу следующего сезона ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции, стабилизируется, и мы сможем более четко понимать, какие меры можно будет принимать для обеспечения наших предприятий необходимыми трудовыми ресурсами. В данный момент делать какие-либо прогнозы преждевременно.

Ранее в пресс-службе региональной администрации сообщили, что по численности трудовых мигрантов, легально работающих в Астраханской области, Узбекистан занимает первое место.

Сейчас специалисты планируют разработать план по взаимодействию в области трудовой миграции и решению вопросов сезонного трудоустройства.