Эксперты: меры Минстроя по въезду мигрантов в РФ ударят по мелким застройщикам

По словам одного из экспертов, сейчас главной стимулирующей мерой по привлечению рабочей силы станет не только упрощение въезда в страну строителей-мигрантов, но и более высокий уровень оплаты труда.

ТАШКЕНТ, 15 дек - Sputnik. Предложение Минстроя по упрощению въезда в Россию строителей-мигрантов может вызвать организационные проблемы у небольших девелоперов, считают опрошенные РИА Недвижимость эксперты.

"Сейчас большая часть крупных девелоперов считает необходимым восстановить привлечение рабочей силы, пусть и в ограниченном формате. Что касается мелких застройщиков, то им будет достаточно сложно исполнять все предлагаемые Минстроем требования, но это лучше, чем ничего", - считает глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

По его словам, в настоящее время у застройщиков существуют не только кадровые, но и финансовые сложности, что вызывает отставание рабочих процессов от графиков (даже с учетом пролонгации контрактов), а текущие предложения Минстроя позволили бы постепенно стабилизировать ситуацию.

Однако гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко не считает меры Минстроя "облегчающими". Приглашающая сторона должна выполнить ряд требований, которые могут вызвать сложности у небольших застройщиков.

Минстрой предлагает упростить въезд в Россию строителям-мигрантам >>

"Нужно создавать привлекательные условия, чтобы к нам было выгодно ехать не только в интересах "отдельных объектов", хотя даже там рабочая сила нужна. На мой взгляд, на сегодняшний день нет четкого механизма. Нужно обеспечить равный доступ к этому нововведению всех участников рынка", - отметил Алексеенко.

При этом директор департамента девелопмента компании "А101" Олег Гурьев полагает, что сейчас главной стимулирующей мерой по привлечению рабочей силы станет не только упрощение въезда в страну строителей-мигрантов, но и более высокий уровень оплаты труда.

"В нынешних условиях более перспективно привлечение строителей из регионов России, которые по целому ряду работ показали большую эффективность. Однако нашим соотечественникам необходима гарантия стабильности труда – остановка строек весной стала для них неожиданностью и потерей всякого дохода", - подчеркнул Гурьев.

Напомним, Минстрой внес в правительство предложения по упрощению условий въезда для трудовых мигрантов, привлекаемых для работы на нескольких строительных объектах на территории субъектов РФ.

Ввоз в Россию строителей-иностранцев предлагается разрешить только организациям, гарантирующим соблюдение санитарно-эпидемиологического контроля.