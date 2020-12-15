В Твери хотят максимально заместить мигрантов местными жителями

По словам губернатора, задача сегодня – это увеличение рабочих мест и максимальное замещение трудовых мигрантов собственными ресурсами.

ТАШКЕНТ, 15 дек - Sputnik. Губернатор Тверской области Игорь Руденя на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что ставит задачу максимально заместить мигрантов местными жителями, пишет РИА Новости.

"Владимир Владимирович, у нас инвестиции в основной капитал происходят, но это связано с тем, что у нас просто завершились большие проекты, которые до этого были. У нас основная ставка сейчас – средний и малый бизнес и вот эти новые проекты, о которых я говорю. Потому что крупные проекты реализованы, когда были 2016-2017 годы... Наша задача сегодня – это увеличение рабочих мест и максимальное замещение трудовых мигрантов собственными ресурсами, теми, кто у нас есть", - сказал Руденя.

Президент отметил, что у регионе уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране: "Это, конечно, положительная динамика".

Минстрой предлагает упростить въезд в Россию строителям-мигрантам >>

Напомним, вчера Минстрой внес в правительство предложения по упрощению условий въезда для трудовых мигрантов, привлекаемых для работы на нескольких строительных объектах на территории субъектов РФ.

Ввоз в Россию строителей-иностранцев предлагается разрешить только организациям, гарантирующим соблюдение санитарно-эпидемиологического контроля.