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Мигранты на стройке

С российских компаний предлагают брать плату за привлечение иностранцев к труду

© Sputnik / Максим Блинов
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20201225/15678171/S-rossiyskikh-kompaniy-predlagayut-brat-platu-za-privlechenie-inostrantsev-k-trudu.html

Инициатива коснется тех компаний, которые работают над новыми проектами на Дальнем Востоке и в Арктике.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Зампредседателя правительства РФ Юрий Трутнев предложил брать плату с компаний за привлечение иностранцев к работе.

Инициатива коснется тех компаний, которые работают над новыми проектами на Дальнем Востоке и в Арктике.

"Там (при строительстве объектов. — Прим. ред.) десятки тысяч человек работают со всего мира: и из республик бывшего СССР, и из Китая, и из других стран", — заявил вице-премьер в интервью РБК.

По словам Трутнева, правительство существует для того, чтобы давать работу прежде всего российским гражданам.

Акциз на привлечение иностранной рабочей силы для компаний должен будет идти "по нарастающей".

© Sputnik / Максим Блинов
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Ранее стало известно о том, что Агентство по внешней трудовой миграции подписало соглашения о сотрудничестве с Федеральным государственным унитарным предприятием "Паспортно-визовый сервис", а также с Государственным бюджетным учреждением Москвы "Многофункциональный миграционный центр".

Цель подписания документов – упрощение процедур организованного выезда граждан республики, намеревающихся осуществлять временную трудовую деятельность на территории России.




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