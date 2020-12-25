С российских компаний предлагают брать плату за привлечение иностранцев к труду

Инициатива коснется тех компаний, которые работают над новыми проектами на Дальнем Востоке и в Арктике.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Зампредседателя правительства РФ Юрий Трутнев предложил брать плату с компаний за привлечение иностранцев к работе.

Инициатива коснется тех компаний, которые работают над новыми проектами на Дальнем Востоке и в Арктике.

"Там (при строительстве объектов. — Прим. ред.) десятки тысяч человек работают со всего мира: и из республик бывшего СССР, и из Китая, и из других стран", — заявил вице-премьер в интервью РБК.

По словам Трутнева, правительство существует для того, чтобы давать работу прежде всего российским гражданам.

Акциз на привлечение иностранной рабочей силы для компаний должен будет идти "по нарастающей".

Ранее стало известно о том, что Агентство по внешней трудовой миграции подписало соглашения о сотрудничестве с Федеральным государственным унитарным предприятием "Паспортно-визовый сервис", а также с Государственным бюджетным учреждением Москвы "Многофункциональный миграционный центр".

Цель подписания документов – упрощение процедур организованного выезда граждан республики, намеревающихся осуществлять временную трудовую деятельность на территории России.