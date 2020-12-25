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Обучение мигрантов русскому языку

Узбекистан внедрит стандарты WorldSkills в процесс подготовки мигрантов

© Sputnik / Илья Питалев
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20201225/15680881/Uzbekistan-vnedrit-standarty-WorldSkills-v-protsess-podgotovki-migrantov.html

Институт педагогических инноваций, переподготовки и повышения квалификации руководящих и педагогических кадров профессионального образования Узбекистана и ФГБОУ "Институт развития профессионального образования" подписали соглашение о сотрудничестве.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Образовательные институты Узбекистана привлекут опыт коллег из России по внедрению стандартов WorldSkills в систему профессионального обучения трудовых мигрантов, сообщает пресс-служба министерства высшего и среднего специального образования республики.

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Главы Минвуза и Минтруда сегодня встретились с первым замминистра просвещения РФ Дмитрием Глушко и обсудили вопросы сотрудничества в образовательной сфере.

"Мы будем тесно сотрудничать с российскими партнерами по совершенствованию образовательной и нормативной документации в системе профессионального образования", - заявил на встрече Иномжон Маджидов.

В частности, речь идет об организации обучения узбекистанцев, отправляющихся на работу в РФ, в соответствии с требованиями российских работодателей, а также внедрению стандартов WorldSkills в системе профессионального образования республики.

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© Sputnik / Александр Поготов
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По итогам встречи институт педагогических инноваций, переподготовки и повышения квалификации руководящих и педагогических кадров профессионального образования Узбекистана и ФГБОУ "Институт развития профессионального образования" подписали соглашение о сотрудничестве.

В августе президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев своим постановлением поручил профильным ведомствам привлечь образовательные учреждения в России для обучения соотечественников, работающих в РФ, русскому языку и профессиональным навыкам. В частности, Российский университет дружбы народов и союз "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) в пяти городах РФ - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске организуют бесплатные ежедневные месячные и двухмесячные курсы по изучению русского языка и освоению профессий, востребованных на российском рынке труда.

WorldSkills International – международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Узбекистан вступил в движение в январе 2020 года.

Теги:
сотрудничество, Образование, Россия, Узбекистан



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