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Самых знающих строителей из Узбекистана трудоустроят в Москве

© Sputnik / Михаил Голенков
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20201228/15693366/Samykh-znayuschikh-stroiteley-iz-Uzbekistana-trudoustroyat-v-Moskve.html

Трудовые мигранты из Узбекистана приступят к работе на стройплощадках уже в ближайшее время, конечно, с соблюдением установленных эпидемиологических требований и карантинных ограничений.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Граждане Узбекистана прилетели в Москву чартерным рейсом для того, чтобы начать работу на стройках российской столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства внешней трудовой миграции.

В ведомстве сообщили о том, что 90 прибывших в РФ узбекистанцев - участники конкурса на трудоустройство, который был организован Агентством и российской компанией ОАО "ПИК-Индустрия" для того, чтобы выявить лучших. 

Трудовые мигранты из Узбекистана приступят к работе на стройплощадках уже в ближайшее время, конечно, с соблюдением установленных эпидемиологических требований и карантинных ограничений.

© Sputnik / Александр Кряжев
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Ранее сообщалось об отправке чартерным рейсом 196 граждан Узбекистана на работу в Благовещенск. 

По согласованию с российскими работодателями и ответственными организациями узбекистанцы отправились на временную работу в РФ.

При этом патенты и расходы на проживание, транспорт, питание, и лечение (в случае если у работника будет диагностировано заболевание) берут на себя компании-работодатели.

Теги:
Строительство, Москва, Россия, Узбекистанцы, Узбекистан, трудовые мигранты, Мигранты



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