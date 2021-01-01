Въезд в РФ все еще не разрешен в индивидуальном порядке

Агентство внешней трудовой миграции продолжает переговоры с 264 иностранными работодателями и кадровыми агентствами с целью привлечения узбекистанцев к работе за рубежом.

ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. В Агентстве внешней трудовой миграции прокомментировали распространившуюся в социальных сетях информацию о том, что некие фирмы в республике, якобы, оказывают содействие в выезде узбекистанцев в Россию. При этом их не пускают через границу.

"В настоящее время нашим соотечественникам, за исключением отдельных категорий граждан, запрещен въезд на территорию России для временной работы. В страну допускаются только те, кто направлен на работу на основании специального списка, который направлен оперативным штабом пограничным службам", - говорится в сообщении ведомства.

Агентство продолжает переговоры с 264 иностранными работодателями и кадровыми агентствами с целью привлечения узбекистанцев к работе за рубежом. Подписаны соглашения о сотрудничестве с работодателями и кадровыми агентствами в России, Казахстане, ОАЭ, Турции и Таджикистане. Всего было сформировано 64 758 вакансий. В соответствии с установленными правилами более 9 000 соотечественников были отправлены на временную работу в зарубежные страны.

"Проводится работа по упрощению процесса въезда граждан Узбекистана, желающих работать в России во время пандемии", - отметили в агентстве.

Стало также известно, что некоторые люди пользуются этой ситуацией, вводят граждан в заблуждение и занимаются мошенничеством. В этой связи специалисты советуют не доверять тем, кто предлагает услуги въезда на территорию РФ.

По законам Узбекистана и России, попытки пересечь границу с различными поддельными документами могут привести к уголовному преследованию. Желающие работать в России, могут подать заявление в агентство и поехать в эту страну в организованном порядке. Для этого надо пройти соответствующий отбор.