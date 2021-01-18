Россия вошла в топ-5 стран по числу мигрантов

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Россия по итогам 2020 года оказалась среди лидеров по числу мигрантов, сообщается на портале "Новости ООН".
Такие данные представлены в докладе Департамента Организации Объединенных Наций по экономическим и социальным вопросам.
Первое место по числу мигрантов по-прежнему занимают США (51 миллион человек), за ними следуют Германия, Саудовская Аравия, Россия и Великобритания.
В РФ, по данным ООН, живут 12 миллионов мигрантов.
При этом Россия также является одним из лидеров по числу граждан страны, живущих за границей (11 миллионов человек). На первом месте здесь Индия с 18 миллионами человек.