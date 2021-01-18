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Россия вошла в топ-5 стран по числу мигрантов

© Sputnik / Максим Блинов
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20210118/15807633/Rossiya-voshla-v-top-5-stran-po-chislu-migrantov.html

По данным ООН, порядка двух третей международных мигрантов проживают всего в 20 государствах, в первую очередь — странах с высоким уровнем дохода.  

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Россия по итогам 2020 года оказалась среди лидеров по числу мигрантов, сообщается на портале "Новости ООН".

Такие данные представлены в докладе Департамента Организации Объединенных Наций по экономическим и социальным вопросам.

Зал заседаний. Сессия Генеральной Ассамблеи ООН.
© Sputnik / Алексей Бойцов
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В прошлом году число людей, живущих за пределами родных стран, достигло 281 миллиона. При этом около двух третей международных мигрантов проживают всего в 20 странах, в первую очередь — странах с высоким уровнем дохода.  

Первое место по числу мигрантов по-прежнему занимают США (51 миллион человек), за ними следуют Германия, Саудовская Аравия, Россия и Великобритания.

В РФ, по данным ООН, живут 12 миллионов мигрантов.

При этом Россия также является одним из лидеров по числу граждан страны, живущих за границей (11 миллионов человек). На первом месте здесь Индия с 18 миллионами человек.

Теги:
Россия, пандемия, миграция, Мигранты



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