Россия вошла в топ-5 стран по числу мигрантов

По данным ООН, порядка двух третей международных мигрантов проживают всего в 20 государствах, в первую очередь — странах с высоким уровнем дохода.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Россия по итогам 2020 года оказалась среди лидеров по числу мигрантов, сообщается на портале "Новости ООН".

Такие данные представлены в докладе Департамента Организации Объединенных Наций по экономическим и социальным вопросам.

В прошлом году число людей, живущих за пределами родных стран, достигло 281 миллиона. При этом около двух третей международных мигрантов проживают всего в 20 странах, в первую очередь — странах с высоким уровнем дохода.

Первое место по числу мигрантов по-прежнему занимают США (51 миллион человек), за ними следуют Германия, Саудовская Аравия, Россия и Великобритания.

В РФ, по данным ООН, живут 12 миллионов мигрантов.

При этом Россия также является одним из лидеров по числу граждан страны, живущих за границей (11 миллионов человек). На первом месте здесь Индия с 18 миллионами человек.