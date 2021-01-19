Агентство по внешней миграции РУз открыло представительства еще в 4 городах РФ

По данным ведомства, в 2020 году за счет оргнабора на работу за рубеж через агентство было трудоустроено 9 588 граждан Узбекистана, в том числе в России — 7 876.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Агентство по внешней миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана в 2020 году открыло свои представительства еще в четырех городах России — Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре и Уфе, сообщили в пресс-службе ведомства.

Первый офис агентства на территории РФ был открыт в Москве в феврале 2019-го. Ведомство планировало в 2019-2020 годах расширить свое присутствие в российских городах, где преимущественно работают мигранты из Узбекистана.

"Представительства Агентства по внешней трудовой миграции открылись в Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре и Уфе", — говорится в материалах на Telegram-канале агентства по итогам деятельности в 2020-м.

По данным ведомства, в 2020 году за счет оргнабора на работу за рубеж через агентство было трудоустроено 9 588 граждан Узбекистана, в том числе в России — 7 876.

Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017 года. Однако, по данным Сената Олий Мажлиса, в 2019-м за счет оргнабора на работу в России устроились только 1 425 узбекистанцев. Кроме того, 25,4 процента всех трудовых мигрантов из Узбекистана работают в РФ без оформления соответствующего патента.

В сентябре прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, предусматривающее с помощью организованного набора довести к 2022 году число работающих в России сограждан до 100 тысяч, улучшив уровень их профессиональной и языковой подготовки. В декабре пресс-служба Министерства занятости и трудовых отношений РУз сообщала, что в конце 2020-го МВД РФ легализованы 50,7 тысячи граждан Узбекистана, находящихся в России нелегально.