16:25 25 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.66
  • EUR12682.88
  • USD10500.81
Поиск
Сотрудник полиции на Красной площади в Москве

Сколько иностранцев выдворили из Москвы в 2020-м

© Sputnik / Алексей Куденко
Миграция
Получить короткую ссылку
97 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/19/15858662.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20210125/15858296/Skolko-inostrantsev-vydvorili-iz-Moskvy-v-2020-m.html

С миграционного учета в связи с установлением фактов фиктивной постановки были сняты почти 150 тысяч граждан других стран.

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Более семи тысяч иностранцев были выдворены из Москвы за нарушение правил пребывания в 2020 году, сообщил начальник Главного управления МВД России по столице Олег Баранов на расширенной коллегии. Об этом пишет РИА Новости.

С миграционного учета в связи с установлением фактов фиктивной постановки сняли почти 150 тысяч иностранцев, сказал Баранов.

Строители во время отделочных работ
© Sputnik / Алексей Куденко
В Узбекистане идет активный набор граждан на работу в Москве
В результате принятых мер, по его словам, сократилось число преступлений, совершаемых иностранцами в Москве: убийств — на восемь процентов, случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 20 процентов, вымогательства — на 54 процента, разбоев — на 19 процентов, грабежей — на пять процентов.

Ранее в МВД РФ рассказали, граждане каких государств чаще всего приезжали в РФ в январе-ноябре 2020 года. По данным министерства, это представители стран СНГ — 80,4 процента.

Теги:
выдворение, МВД России, Москва, иностранцы



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Президент США Франклин Рузвельт в Овальном кабинете, 1933 год.
Как президенты США меняли Овальный кабинет — фотолента
Сертификаты Олимпиады-2021 будут напечатаны на необычной бумаге — видео
Рейтинг постсосоветских стран по ценам на бензин
Залить на "десятку": Узбекистан в рейтинге цен на бензин

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться