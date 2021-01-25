Сколько иностранцев выдворили из Москвы в 2020-м

С миграционного учета в связи с установлением фактов фиктивной постановки были сняты почти 150 тысяч граждан других стран.

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Более семи тысяч иностранцев были выдворены из Москвы за нарушение правил пребывания в 2020 году, сообщил начальник Главного управления МВД России по столице Олег Баранов на расширенной коллегии. Об этом пишет РИА Новости.

С миграционного учета в связи с установлением фактов фиктивной постановки сняли почти 150 тысяч иностранцев, сказал Баранов.

В результате принятых мер, по его словам, сократилось число преступлений, совершаемых иностранцами в Москве: убийств — на восемь процентов, случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 20 процентов, вымогательства — на 54 процента, разбоев — на 19 процентов, грабежей — на пять процентов.

Ранее в МВД РФ рассказали, граждане каких государств чаще всего приезжали в РФ в январе-ноябре 2020 года. По данным министерства, это представители стран СНГ — 80,4 процента.