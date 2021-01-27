Иностранные таксисты и курьеры в Москве смогут бесплатно привиться от COVID

Ранее компания "Яндекс" обратилась в мэрию Москвы с просьбой дать возможность таксистам и курьерам бесплатно сделать прививку от COVID-19 вне зависимости от их гражданства и наличия полиса ОМС.

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Власти Москвы поддержали предложение о вакцинации от коронавируса иностранных водителей такси и курьеров, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Ранее компания "Яндекс" обратилась в мэрию Москвы с просьбой дать возможность таксистам и курьерам бесплатно сделать прививку от COVID-19 вне зависимости от их гражданства и наличия полиса ОМС. В настоящее время полис для прохождения вакцинации необходим.

"Мы поддерживаем предложение "Яндекса", — говорится в публикации на Telegram-канале Дептранса.

Власти столицы готовы организовать вакцинацию для водителей такси всех таксомоторных компаний, заявил глава департамента Максим Ликсутов.

"Приглашаем все компании, а также курьеров различных служб доставки", — цитирует Ликсутова пресс-служба.

Адреса, по которым можно будет сделать прививку, озвучат позже.

Ранее по решению мэра Москвы Сергея Собянина началась вакцинация сотрудников транспортного комплекса.