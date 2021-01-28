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В ОАЭ изменили правила въезда для узбекистанцев

© Sputnik / Кирилл Брага
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20210128/15887759/V-OAE-izmenili-pravila-vezda-dlya-uzbekistantsev-.html

С 31 января гражданам, прибывающим в ОАЭ из-за рубежа, необходимо иметь при себе справку о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, который был сделан не позднее 72 часов до пересечения границы.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. ОАЭ ужесточают требования для иностранцев, которые въезжают в страну. Об этом жителей Узбекистана предупредили в пресс-службе Uzairways.

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С 31 января всем пассажирам, прибывающим в страну авиарейсами из-за рубежа, необходимо иметь при себе справку о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, который был сделан не позднее 72 часов на момент пересечения госграницы ОАЭ.

Две недели назад сообщалось, что Узбекистан намерен упростить отправку мигрантов в Польшу, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

С Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в ОАЭ Бахтиёром Ибрагимовым были обсуждены вопросы сотрудничества с центром Manazel Tadbeer, открывшимся в Сырдарьинской области, и с центром Pioneer Vision Group, работающим в Кашкадарьинской области.

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При этом в конце декабря прошлого года Абу-Даби снял некоторые ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Туристы из "зеленого списка" стран, в который входят Узбекистан, Таджикистан, Саудовская Аравия, Китай, Гонконг, Сингапур, Таиланд и другие, освобождаются от необходимости уходить на двухнедельную самоизоляцию.

Теги:
UzAirways, Узбекистан, миграция, Туризм, ОАЭ



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