Знания - на уровне: бухарцы готовы отправиться в Россию на работу

Курсы ориентированы на тех, кто в ближайшее время планирует отправиться в Россию на работу. Обучение прошли жители Бухары и Бухарской области.

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Жителям Бухары, которые прослушали курс по изучению русского языка по программе дополнительного профессионального образования Российского университета дружбы народов, сегодня вручили сертификаты. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в представительстве РУДН в Узбекистане.

Церемония проходила с участием глав филиала Агентства по вопросам внешней трудовой миграции Бухарской области и представительства РУДН в Республике Узбекистан.

Курс стартовал в Бухаре 1 декабря 2020 года и был ориентирован на тех, кто в ближайшее время планирует отправиться в Россию на работу. А с 15 декабря русскому языку по рабочим специальностям обучались жители Каракульского района Бухарской области. В числе лекторов - педагоги, прошедшие стажировку по программе дополнительного профессионального образования Российского университета дружбы народов.

Так, в Бухаре и Бухарской области прошли обучение около 100 жителей.

Выпускники курса в скором времени смогут сдать экзамен по русскому языку, истории и основам законодательства РФ на для получения сертификата о уровне языковых навыков.

А накануне подобные курсы завершились в Самарканде, где учащимся также вручили специальные сертификаты, подтверждающие их языковые навыки.