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Мужчина осуществляет денежный перевод

На сколько увеличились денежные переводы трудовых мигрантов из РФ

AP Photo/Hussein Malla
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20210201/15908045/Na-skolko-uvelichilis-denezhnye-perevody-trudovykh-migrantov-iz-RF.html

Переводы в республику выросли на 28,7% до 927,7 миллиона долларов. Подробности читайте в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 1 фев - Sputnik. На фоне смягчения ограничительных мер из-за COVID трудовые мигранты чаще переводили деньги на родину в июле-сентябре прошлого года, свидетельствуют собственные расчеты РИА Новости на основе данных Банка России.

"Особенно заметно увеличились переводы в Узбекистан: они выросли на 28,7% до 927,7 миллиона долларов", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Узбекистан в 2020 году отправили денежных переводов более чем на 6 миллиардов долларов.

Сколько денежных переводов отправили в Узбекистан - ответ ЦБ >>

В результате положительное сальдо по трансграничным переводам сложилось на уровне 4,83 миллиарда долларов.

Теги:
трудовые мигранты, Мигранты, миграция, мигрант, Экономика, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан, денежные переводы



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