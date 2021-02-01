На сколько увеличились денежные переводы трудовых мигрантов из РФ

Переводы в республику выросли на 28,7% до 927,7 миллиона долларов. Подробности читайте в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 1 фев - Sputnik. На фоне смягчения ограничительных мер из-за COVID трудовые мигранты чаще переводили деньги на родину в июле-сентябре прошлого года, свидетельствуют собственные расчеты РИА Новости на основе данных Банка России.

"Особенно заметно увеличились переводы в Узбекистан: они выросли на 28,7% до 927,7 миллиона долларов", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Узбекистан в 2020 году отправили денежных переводов более чем на 6 миллиардов долларов.

Сколько денежных переводов отправили в Узбекистан - ответ ЦБ >>

В результате положительное сальдо по трансграничным переводам сложилось на уровне 4,83 миллиарда долларов.