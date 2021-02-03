На Сахалине женщину будут судить за помощь 5 тыс. нелегальных мигрантов

Обвиняемая за денежное вознаграждение готовила необходимые для постановки на учет договоры о фиктивном трудоустройстве иностранных граждан в возглавляемую ею коммерческую фирму.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. На Сахалине глава коммерческой организации организовала незаконное пребывание на территории России около пяти тысяч мигрантов, сообщает РИА Новости.

"Прокуратура Сахалинской области направила в суд уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции")... Обвиняемая организовала незаконное пребывание на территории региона около 5 тысяч иностранных граждан", - говорится в информации.

По версии следствия, с января 2015-го по июль 2017 года обвиняемая за денежное вознаграждение готовила необходимые для постановки на учет договоры о фиктивном трудоустройстве иностранных граждан в возглавляемую ею коммерческую фирму. И передавала их в органы миграционного учета УМВД России по Сахалинской области для создания видимости законного пребывания таких лиц на территории РФ.

Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд.