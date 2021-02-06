Бесплатный детсад для детей мигрантов откроется в Москве

Церковный фонд помощи мигрантам "Рядом дом" планирует организовать для детей иностранцев бесплатный детский сад в столице РФ.

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В Москве откроется бесплатный детский сад для детей иностранных граждан, следует из публикации на сайте Московского патриархата.

Детсад организует церковный фонд помощи мигрантам "Рядом дом". Кроме того, планируется регулярно выдавать трудящимся в Москве иностранцам вещи и лекарства, рассказал организатор фонда священник Дионисий Гришков. Также будет продолжена регулярная раздача продуктов.

Помимо этого, фонд намерен помогать с жильем тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

Фонд "Рядом дом" работает в мигрантами не первый год. Первый проект появился в 2018 году — тогда открылась первая в Москве бесплатная школа русского языка для детей иностранцев.

По словам Гришкова, было организовано несколько образовательных бесплатных групп, детям помогали готовиться к поступлению в русскую школу.

"Постепенно эта деятельность развивалась, количество групп и детей увеличивались", — отметил он.

Сначала занятия проходили один раз в неделю, по воскресеньям, затем их стали проводить три раза в неделю для шести групп и по шести направлениям.

"Мы выстроили системную работу по обучению детей. По сути это бесплатное и доступное репетиторство", — сказал священник.

В 2019 году был запущен второй проект помощи мигрантам — медицинский кабинет. Изначально он располагался на базе столичной церковной больницы в честь святителя Алексия Московского. В кабинете принимал врач общей специальности — терапевт, который давал уже направление в городскую больницу. В больнице за счет средств фонда можно было получить те или иные медицинские услуги.

В 2020 году удалось укрепить этот проект благодаря поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Фонд "Рядом дом" смог оплатить "несколько дорогостоящих высокотехнологичных операций для мигрантов", появилась возможность делать плановые операции на регулярной основе — три-четыре в месяц.