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Посевная риса в Краснодарском крае

Тему упрощения въезда мигрантов в РФ активно обсуждают в правительстве — Песков

© Sputnik / Виталий Тимкив
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20210210/15974722/Temu-uproscheniya-vezda-migrantov-v-RF-aktivno-obsuzhdayut-v-pravitelstve--Peskov.html

Ранее Минсельхоз России попросил пустить в страну иностранцев для сезонных работ в поле. По данным министерства, в 2021 году регионам нужно дополнительно порядка 38,2 тысячи человек.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с журналистами в среду прокомментировал просьбу Министерства сельского хозяйства РФ пустить в страну мигрантов для сезонных полевых работ.

По его словам, это вопрос правительства РФ.

"Вы знаете, что эта тема поднималась и в строительном комплексе, где не хватает рабочих рук, и продолжает подниматься. Поэтому да, это тема, которая сейчас активно обсуждается в правительстве", — сказал Песков. Его цитирует РИА Новости.

Пресс-секретаря президента также спросили, есть ли позиция Путина по этому вопросу. Песков ответил отрицательно.

"Нет, это вопрос правительства", — сказал он.

© Sputnik / Александр Гальперин
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Первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой в конце января заявил, что в Москве наблюдается "серьезный дефицит" иностранной рабочей силы, в связи с чем власти начали работу по набору граждан Узбекистана и Таджикистана на стройки. Позднее Агентство по внешней миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений РУз сообщило, что вместе с сотрудниками компаний "ПИК-Индустрия" и "ТехСтрой" проводит конкурсный отбор среди узбекистанцев для работы на строительных объектах в Москве и Подмосковье. 

Накануне в агентстве рассказали, что группа из 189 граждан республики в рамках оргнабора отправилась на работу на стройках в российской столице и области.

Президент фонда "Миграция — XXI век" Вячеслав Поставнин в беседе со Sputnik Узбекистан ранее заявил, что проблема дефицита рабочей силы в РФ есть не только в строительной отрасли, но и в сельском хозяйстве. Он отметил, что к решению проблемы должен подключиться Минсельхоз РФ. "Если никто больше не пошевелится, все может остановиться на строительном комплексе", — отметил он.

Теги:
Правительство РФ, Россия, Дмитрий Песков, трудовые мигранты, Мигранты



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