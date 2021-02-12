Мигрантам в Петербурге стало проще найти работу

На сегодня к услугам иностранцев — база вакансий с более чем тремя тысячами предложений. В будущем для них планируется организовать обучение с возможность повышения квалификации.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В петербургском Едином миграционном центре (ЕМЦ) открылось представительство ГАУ "Центра трудовых ресурсов", в котором иностранцы могут получить информацию об имеющихся на предприятиях города вакансиях. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга "Блонка Групп", в состав которого входит ЕМЦ.

На сегодня в базе уже более трех тысяч вакансий, их количество растет.

В будущем мигранты получат возможность проходить обучение для повышения своей квалификации — чтобы было проще найти работу с нужной зарплатой.

Как рассказал директор "Центра трудовых ресурсов" Алексей Чистяков, вверенное ему учреждение и ЕМЦ поставили перед собой задачу "содействовать сокращению кадрового дефицита за счет трудоустройства уже находящихся в Санкт-Петербурге граждан СНГ", которые по тем или иным причинам остались без работы.

"Введение ограничительных мер в связи с пандемией привело к значительному уменьшению общего потока трудовых мигрантов, что негативно сказывается на многих отраслях экономики", — отметил, в свою очередь, гендиректор "Бронки Групп" Никита Муров.