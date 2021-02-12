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Мигрантам в Петербурге стало проще найти работу

© Sputnik / Максим Богодвид
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20210212/15991964/Migrantam-v-Peterburge-stalo-prosche-nayti-rabotu.html

На сегодня к услугам иностранцев — база вакансий с более чем тремя тысячами предложений. В будущем для них планируется организовать обучение с возможность повышения квалификации.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В петербургском Едином миграционном центре (ЕМЦ) открылось представительство ГАУ "Центра трудовых ресурсов", в котором иностранцы могут получить информацию об имеющихся на предприятиях города вакансиях. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга "Блонка Групп", в состав которого входит ЕМЦ.

Строительство жилых домов
© Sputnik / Виталий Тимкив
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На сегодня в базе уже более трех тысяч вакансий, их количество растет.

В будущем мигранты получат возможность проходить обучение для повышения своей квалификации — чтобы было проще найти работу с нужной зарплатой.

Как рассказал директор "Центра трудовых ресурсов" Алексей Чистяков, вверенное ему учреждение и ЕМЦ поставили перед собой задачу "содействовать сокращению кадрового дефицита за счет трудоустройства уже находящихся в Санкт-Петербурге граждан СНГ", которые по тем или иным причинам остались без работы.

"Введение ограничительных мер в связи с пандемией привело к значительному уменьшению общего потока трудовых мигрантов, что негативно сказывается на многих отраслях экономики", — отметил, в свою очередь, гендиректор "Бронки Групп" Никита Муров.

© Sputnik / Павел Лисицын
Вы — мигрант, оказавшийся в трудном положении за рубежом. Где искать помощи?
Ранее президент фонда "Миграция — XXI век" Вячеслав Поставнин в беседе со Sputnik Узбекистан заявил, что необходимо обеспечить работой находящихся в РФ иностранцев, которые из-за пандемии остались без стабильного дохода. "Это правильно во всех отношениях", отметил он. По словам эксперта, мигранты — люди, которые не только трудятся в РФ, "но и живут здесь со всеми своими проблемами".

Теги:
Россия, Санкт-Петербург, Обучение, трудовые мигранты, Мигранты



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