20:21 13 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.10
  • EUR12681.23
  • USD10530.83
Поиск
Представители строительной компании из РФ приехали в Андижан за мигрантами

Представители строительной компании из РФ приехали в Андижан за мигрантами

Пресс-служба Агентства по вопросам внешней трудовой миграции
Миграция
Получить короткую ссылку
102 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/0d/15994227.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20210213/15994257/Predstaviteli-stroitelnoy-kompanii-iz-RF-priekhali-v-Andizhan-za-migrantami-.html

В рамках отбора узбекистанцы проходят собеседование с потенциальными работодателями. Лучшие представители, успешно прошедшие интервью, получат возможность работать в строительной отрасли в России.

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Российская строительная компания "Пуск" проводит конкурс лучших мастеров по кладке кирпича в Андижанской области и городе Андижане, сообщили в пресс-службе агентства по вопросам внешней трудовой миграции. 

Среди участников - жители региона, желающие в ближайшее время отправиться на работу в РФ.

В рамках отбора узбекистанцы проходят собеседование с потенциальными работодателями. Лучшие представители, успешно прошедшие интервью, получат возможность работать в строительной отрасли в России.

Детский сад
© Sputnik / Варвара Гертье
Бесплатный детсад для детей мигрантов откроется в Москве

Несколько дней назад российский союз "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" заявил, что поможет коллегам из Узбекистана в выработке программ WorldSkills по обучению трудовых мигрантов.

В режиме онлайн запущена программа подготовки национальных экспертов по обучению и оценке профессиональных навыков молодежи по стандартам WorldSkills, на которых специалисты WorldSkills Russia делятся своими знаниями и опытом с коллегами из Узбекистана.

Теги:
Россия, Андижанская область, Строительство, мигрант, трудовые мигранты



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
На улицах города уже много людей - жители гуляют с детьми, отдыхают и ждут весну.
Весеннее обновление: Ташкент в зеленом убранстве
Как обучают тхэквондо детей с особенностями развития - видео
Необычные тренировки: как обучают тхэквондо детей с особенностями развития
Алишер Навои
Отец узбекской поэзии: жизнь и наследие Алишера Навои

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться